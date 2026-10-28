Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила о проведении чемпионата мира 2030 года в Москве.

Решение было принято по итогам заседания организации, на котором также определили места проведения крупных международных турниров на ближайшие годы.

В 2028 году чемпионат мира среди юношей и девушек пройдет в Приштине (Косово), а юниорское мировое первенство состоится в Каракасе (Венесуэла). Чемпионат мира среди взрослых 2029 года примет Ахмедабад (Индия).

Генеральный секретарь IWF Хосе Киньонес отметил высокий уровень заявок и подчеркнул, что расширение географии соревнований способствует развитию тяжелой атлетики во всем мире.

По его словам, Косово, Венесуэла и Индия впервые примут мировые турниры под эгидой IWF.

Отметим, что в июне 2026 года Международная федерация тяжелой атлетики разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальной символикой.

Таким образом, Москва станет местом проведения главного мирового турнира по тяжелой атлетике в 2030 году.