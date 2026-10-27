Рафаэль Надаль проведет первый матч в США после завершения карьеры

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль, завершивший профессиональную карьеру в ноябре 2024 года, примет участие в показательном теннисном турнире в США. Матч с участием легендарного испанца состоится 28 февраля 2027 года в Лас-Вегасе.

Как сообщает Lente Desportiva со ссылкой на организаторов, 40-летний теннисист станет ключевой фигурой выставочного турнира The MGM Slam Presented by Capital One, который пройдёт на знаменитой арене T-Mobile Arena.

Предстоящий выезд в Лас-Вегас станет первым выступлением Надаля в Соединённых Штатах после ухода из большого спорта. Имя его соперника - одного из топовых действующих игроков тура - организаторы обещают раскрыть позже.

Сам испанский спортсмен подчеркнул, что речь идёт исключительно о разовом шоу и о возобновлении профессиональной карьеры речи не идёт.

"Я возвращаюсь на другом этапе своей жизни - без давления профессионального тура, но с той же страстью к теннису", - прокомментировал своё решение Рафаэль Надаль.

После завершения выступлений на профессиональном уровне 22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" выходит на корт крайне редко. В 2026 году он сыграл на шоу-турнире Night of Legends и провел показательный матч в честь 10-летия своей академии на Мальорке.

Напомним, за свою карьеру Надаль четырежды выигрывал Открытый чемпионат США (в 2010, 2013, 2017 и 2019 годах). Продажа билетов на выставочный матч в Лас-Вегасе стартует 30 октября.