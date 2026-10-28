От религии до кино: с какими вызовами сталкивается молодежь Кыргызстана

Региональную безопасность необходимо рассматривать через несколько кругов соседства, ключевым из которых является ближний круг с участием России и Китая, однако особую угрозу сегодня представляет импорт религиозных радикальных идей из Афганистана, ориентированных на молодежь. Об этом заявил зампредседателя Совета ветеранов Баткенских событий Нарынбек Акматов, выступая на заседании круглого стола "Тренды региональной безопасности 2026: как изменилась ситуация в ЦА за 35 лет независимости", организованного Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

По словам ветерана, Кыргызстан и другие страны Центральной Азии пока уделяют недостаточно внимания факторам внешнего идеологического влияния, хотя помимо традиционных соседей активизировались и другие игроки - Турция, Европа и США, продвигающие свои интересы через подрастающее поколение.

"Что делать в этой ситуации? Первое - проводить системный анализ религиозного влияния. Необходимо изучать, какие религиозные течения распространяются в стране, какие направления ислама представлены в мечетях, какие организации и идеи оказывают влияние на население. В частности, нужно контролировать распространение течений, которые могут способствовать радикализации. Нельзя ограничиваться общими заявлениями", - подчеркнул спикер.

Вторым важным шагом Нарынбек Акматов назвал расширение круга сотрудничества, обмена опытом и укрепление межгосударственных связей среди молодежи, напомнив об успешной инициативе общественных объединений по сплочению бывших кадетов.

"В мае и июне этого года наше общественное объединение расширило взаимодействие с бывшими кадетами и выпускниками суворовских училищ. Мы пригласили представителей семи государств на Иссык-Куль: России, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Литвы, Узбекистана и Армении. Таким образом, мы расширяем круг общения и обмениваемся опытом: как сохранять мир, укреплять дружбу и обеспечивать безопасность. Следующую встречу планируем провести в Казахстане. Мы готовимся к ней и надеемся получить полезный опыт, в том числе в вопросах воспитания молодежи, мирного сосуществования и безопасности", - отметил он.

Третьим приоритетом эксперт назвал выстраивание государственной политики по воспитанию молодежи с учетом исторического опыта совместного проживания и созидания.

"Необходимо развивать новые направления и формы сотрудничества, а не ограничиваться существующими форматами. И прежде всего в тех вопросах, которые касаются воспитания молодежи. У старшего поколения был опыт - Советский Союз, который объединял разные народы, у подрастающего поколения такого опыта нет, поэтому им нужно прививать стремление сохранять дружбу между государствами и добрососедские отношения. Этим должны заниматься не только эксперты, но и государственные органы. Такие инициативы должны стать приоритетом государственной политики, если мы хотим сохранить единство и не допустить разрушения сложившихся связей", - заявил Нарынбек Акматов.

Отдельно ветеран остановился на необходимости превентивной работы с участниками боевых действий, обладающими специальными навыками.

"Это важно, потому что бывшие участники военных действий обладают боевыми навыками и умеют обращаться с оружием. При определенных обстоятельствах ими могут попытаться воспользоваться деструктивные силы. Чтобы предотвратить подобные риски, мы и занялись их обучением. Республиканский совет ветеранов войны в Баткене организовал обучение ветеранов совместно с АТЦ ГКНБ. Позже ГКНБ и фонд "Иман" начали проводить обучение в регионах. Мы планировали обучить не менее 3 000 человек, но затем сменилось руководство, финансирование со стороны ГКНБ и фонда прекратилось, и работа остановилась", - рассказал он.

Подводя итог, спикер призвал к глубокой аналитической работе на государственном уровне для противодействия реальным угрозам безопасности.

"Если на нашей территории начнутся серьезные потрясения, соседние государства тоже окажутся втянутыми в конфликты. Поэтому мы должны работать над укреплением безопасности в нашем регионе, уделять особое внимание воспитанию молодежи и предлагать государственным органам конкретные направления работы. Одних разговоров о ядерном оружии, военной мощи и других глобальных вопросах недостаточно. Нельзя просто смотреть на ситуацию и делать общие выводы. Необходим полноценный анализ, на основании которого можно принимать решения. Только так мы сможем определить реальные риски и выработать эффективные меры по укреплению региональной безопасности", - резюмировал Нарынбек Акматов.

Тему социальных настроений и поиска жизненных ориентиров подрастающего поколения продолжил кандидат социологических наук Максат Мамырканов.

По словам социолога, современная молодежь Кыргызстана находится в состоянии серьезной фрустрации и неопределенности из-за недостаточной востребованности своего потенциала и размытости будущих перспектив на фоне глобальной нестабильности.

"Многие молодые люди не всегда понимают смысл и предназначение процессов, происходящих на политической и международной арене. Это одна из серьезных проблем. Потенциал молодежи сегодня остается недостаточно востребованным и реализованным, а ее представления о собственных целях и будущем не всегда достаточно ясны. Поэтому необходимо внимательно изучать процессы, происходящие в этой среде", - отметил эксперт.

Мамырканов подробно остановился на том, как изменились географические приоритеты молодежи в отношении учебы и работы за рубежом.

"Молодежь не так охотно рассматривает Россию и другие страны СНГ. Отношение к Западной Европе также становится более настороженным с учетом происходящих там событий, в том числе миграционных процессов во Франции и Германии и большого притока мигрантов из Африки и с Ближнего Востока. Китайское направление сегодня считается одним из приоритетных, однако далеко не все молодые люди стремятся учиться или работать в КНР. Причины разные: сложность языка, отличия в менталитете и исторически сложившееся настороженное отношение к этой стране. Что касается других направлений, то молодые люди пока не рассматривают Центральную Азию как особенно привлекательный регион для учебы и работы. Ни Казахстан, ни Узбекистан не стали для большинства очевидным выбором", - пояснил социолог.

Несмотря на существующие вызовы и скептицизм в отношении западных стран из-зажесточения миграционной политики, спикер призвал не считать молодое поколение пассивным.

"Наша молодежь талантлива. Более того, я бы отметил, что в Кыргызстане начинают появляться новаторские идеи. Поэтому, несмотря на существующие трудности, я не считаю ситуацию безнадежной. Главное - дать молодым людям возможность найти свое место в жизни и реализовать себя", - добавил Максат Мамырканов.

Координатор движения "Бессмертный полк" Зульфира Хайбуллина обратила внимание на внешние факторы, влияющие на мировоззрение молодежи внутри страны, включая прибытие граждан из других государств и активную религиозную пропаганду.

"Я согласна с тем, что на нашу молодежь влияют самые разные силы. В свете последних событий в Кыргызстан приехало много людей из других стран, в том числе тех, кого мы называем "бегунками" - людей, уехавших из Украины и России, в частности уклоняющихся от службы в армии. Они общаются с нашей молодежью, так или иначе влияя на нее. Рядом с нами находятся исламские государства. Религиозные деятели все активнее заявляют о себе и распространяют определенные идеи. Я все чаще замечаю, сколько молодых людей собирается возле мечетей по пятницам. Кажется, для некоторых это уже стало своего рода модой. На наших молодых людей также влияют США и Турция. Турция уже вырастила целое поколение благодаря своим школам и университетам", - отметила она.

Для преодоления этих рисков и сохранения связи молодежи со своей страной общественный деятель предложила сформировать консолидирующую идею и активно использовать современные инструменты патриотического воспитания.

"Нам необходима более конкретная, близкая молодежи идея - понятная цель, к которой она могла бы стремиться и ради которой хотела бы развиваться в Кыргызстане. На днях я была на закрытой премьере кыргызско-российского художественного фильма "Спасти бессмертного". Это очень хороший фильм. В картине прослеживается связь между современной молодежью, поклонниками интернета, социальных сетей и блогерами и событиями 1942 года, в частности с судьбами кыргызских воинов. Я считаю, что этот фильм необходимо показывать нашим детям и молодежи, буквально настаивать на том, чтобы они его посмотрели. Я уверена, что фильм понравится нашему подрастающему поколению, поскольку он очень динамичный, там много современных спецэффектов, и сама идея фильма очень интригующая", - заключила Зульфира Хайбуллина.