Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 97.60 - 98.60

Бакыт Сыдыков: Кыргызстан жестко пресекает попытки обхода санкций

453  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Территория, юрисдикция, а также банковская и платёжная инфраструктура Кыргызской Республики не должны использоваться для операций, направленных на обход международных санкций. С таким заявлением выступил специальный представитель Президента КР по особым поручениям Бакыт Сыдыков, сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР.

В заявлении подчеркивается, что Бишкек с особым вниманием относится к обеспокоенности Европейского союза, Великобритании и США в связи с рисками использования третьих стран для обхода ограничений, в том числе в контексте деятельности сети A7 и стейблкоина A7A5.

Комментируя ключевые приоритеты государственного контроля и защиты национальной финансовой системы, спецпредставитель отметил, что предотвращение попыток обхода ограничений находится на личном контроле главы государства Садыра Жапарова и напрямую связано с экономической безопасностью страны.

"Наша позиция однозначна: территория, юрисдикция, банковская и платёжная инфраструктура Кыргызской Республики не должны использоваться для операций, направленных на обход санкционных ограничений. Государственные органы, регуляторы и финансовые организации принимают меры по выявлению и пресечению любых попыток такой деятельности, а также по предупреждению рисков её осуществления через связанные структуры, посредников и новые платёжные каналы. Эта работа отвечает национальным интересам Кыргызстана. Её цель - обеспечить устойчивость финансовой системы, создать условия для добросовестной торговли и сохранить доступ граждан и предприятий к международным расчётам, инвестициям и рынкам капитала. Вопросы минимизации санкционных рисков находятся на особом контроле Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова", - подчеркнул спикер.

В подтверждение системности проводимой работы Бакыт Сыдыков привел конкретные данные о ликвидации фиктивных компаний и закрытии счетов субъектов, чья деятельность вызывала подозрения у уполномоченных органов.

"По данным уполномоченных органов, по состоянию на 20 октября 2026 года в рамках работы по минимизации санкционных рисков 52 юридических лица прекратили деятельность, в отношении ещё 57 проводятся процедуры принудительной ликвидации. Государственными банками закрыто более 240 счетов. Продолжаются проверки других компаний. В превентивном порядке приняты меры в отношении участников рынка, связанных с A7 и A7A5. Финнадзор отозвал лицензии у ряда участников рынка. Кабинетом Министров также приняты решения о ликвидации ряда организаций. Материалы в отношении других субъектов переданы компетентным органам для проверки", - констатировал он.

Параллельно с закрытием сомнительных юридических лиц жесткие превентивные фильтры внедряются и в банковском секторе, где Национальный банк КР совместно с коммерческими фининститутами усиливает идентификацию клиентов и проверку конечных бенефициаров.

"В банковском секторе Национальный банк совместно с коммерческими банками совершенствует процедуры идентификации клиентов, установления конечных бенефициаров и проверки назначения платежей. Особое внимание уделяется операциям, экономический смысл которых не соответствует заявленной деятельности клиента, а также расчётам с участием посредников и связанных лиц. Банки ежемесячно представляют Национальному банку сведения о закрытых счетах, заблокированных платежах и отказах в обслуживании. В свою очередь, регулятор направляет банкам информацию о повышенных рисках, разъяснения и рекомендации. Для независимой оценки действующих систем привлекаются международные консультанты. Приоритетом является выявление риска до проведения операции", - пояснил спецпредставитель Президента.

Отдельное внимание в заявлении было уделено сфере виртуальных активов, где в ближайшее время планируется принятие указа Президента КР и запуск единой платформы для полного мониторинга транзакций.

"Дополнительные меры готовятся в сфере виртуальных активов. Национальное агентство по виртуальным активам и блокчейн-технологиям разрабатывает проект Указа Президента Кыргызской Республики, предусматривающий усиление санкционного скрининга, установление ответственности участников рынка, а также введение механизмов ограничения операций при наличии предусмотренных законом оснований. Проектом предусматривается проверка по санкционным перечням ООН, Европейского союза, Великобритании и США. Параллельно создаётся Единая цифровая платформа лицензирования и надзора за поставщиками услуг виртуальных активов. Она должна обеспечить автоматизированную проверку заявителей, мониторинг транзакций и анализ криптокошельков", - анонсировал Бакыт Сыдыков.

Затрагивая тему ответственности частного сектора, представитель главы государства призвал отечественных предпринимателей к осмотрительности, пообещав при этом правовую поддержку добросовестному бизнесу.

"Ответственное участие бизнеса остаётся необходимой частью предупреждения санкционных рисков. Призываем предпринимателей проверять контрагентов и их конечных бенефициарных владельцев, оценивать экономическое содержание сделок и учитывать применимые ограничения. Государственные органы продолжат разъяснять требования и информировать бизнес о выявленных рисках. Одновременно государство будет в пределах своей компетенции содействовать защите законных прав граждан и организаций Кыргызской Республики, в том числе при включении их в санкционные перечни", - отметил он.

В завершение Бакыт Сыдыков подтвердил полную готовность Кыргызстана к прозрачному и регулярному диалогу с международными партнерами по всем имеющимся каналам.

"Кыргызская Республика готова к регулярному профессиональному взаимодействию с компетентными органами Европейского союза, его государств-членов, Великобритании и США. Мы будем рассматривать документально обоснованную информацию о рисках и обмениваться сведениями о принятых мерах по установленным каналам с соблюдением законодательства и требований конфиденциальности. Кыргызская Республика публично подтверждает свою решимость выявлять и пресекать любые операции, направленные на обход санкционных ограничений через её юрисдикцию и финансовую инфраструктуру. О принятых мерах и результатах их исполнения мы будем информировать общественность", - резюмировал спецпредставитель Президента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462633
Теги:
президент, Кыргызстан, санкции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  