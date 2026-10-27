Бакыт Сыдыков: Кыргызстан жестко пресекает попытки обхода санкций

Территория, юрисдикция, а также банковская и платёжная инфраструктура Кыргызской Республики не должны использоваться для операций, направленных на обход международных санкций. С таким заявлением выступил специальный представитель Президента КР по особым поручениям Бакыт Сыдыков, сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР.

В заявлении подчеркивается, что Бишкек с особым вниманием относится к обеспокоенности Европейского союза, Великобритании и США в связи с рисками использования третьих стран для обхода ограничений, в том числе в контексте деятельности сети A7 и стейблкоина A7A5.

Комментируя ключевые приоритеты государственного контроля и защиты национальной финансовой системы, спецпредставитель отметил, что предотвращение попыток обхода ограничений находится на личном контроле главы государства Садыра Жапарова и напрямую связано с экономической безопасностью страны.

"Наша позиция однозначна: территория, юрисдикция, банковская и платёжная инфраструктура Кыргызской Республики не должны использоваться для операций, направленных на обход санкционных ограничений. Государственные органы, регуляторы и финансовые организации принимают меры по выявлению и пресечению любых попыток такой деятельности, а также по предупреждению рисков её осуществления через связанные структуры, посредников и новые платёжные каналы. Эта работа отвечает национальным интересам Кыргызстана. Её цель - обеспечить устойчивость финансовой системы, создать условия для добросовестной торговли и сохранить доступ граждан и предприятий к международным расчётам, инвестициям и рынкам капитала. Вопросы минимизации санкционных рисков находятся на особом контроле Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова", - подчеркнул спикер.

В подтверждение системности проводимой работы Бакыт Сыдыков привел конкретные данные о ликвидации фиктивных компаний и закрытии счетов субъектов, чья деятельность вызывала подозрения у уполномоченных органов.

"По данным уполномоченных органов, по состоянию на 20 октября 2026 года в рамках работы по минимизации санкционных рисков 52 юридических лица прекратили деятельность, в отношении ещё 57 проводятся процедуры принудительной ликвидации. Государственными банками закрыто более 240 счетов. Продолжаются проверки других компаний. В превентивном порядке приняты меры в отношении участников рынка, связанных с A7 и A7A5. Финнадзор отозвал лицензии у ряда участников рынка. Кабинетом Министров также приняты решения о ликвидации ряда организаций. Материалы в отношении других субъектов переданы компетентным органам для проверки", - констатировал он.

Параллельно с закрытием сомнительных юридических лиц жесткие превентивные фильтры внедряются и в банковском секторе, где Национальный банк КР совместно с коммерческими фининститутами усиливает идентификацию клиентов и проверку конечных бенефициаров.

"В банковском секторе Национальный банк совместно с коммерческими банками совершенствует процедуры идентификации клиентов, установления конечных бенефициаров и проверки назначения платежей. Особое внимание уделяется операциям, экономический смысл которых не соответствует заявленной деятельности клиента, а также расчётам с участием посредников и связанных лиц. Банки ежемесячно представляют Национальному банку сведения о закрытых счетах, заблокированных платежах и отказах в обслуживании. В свою очередь, регулятор направляет банкам информацию о повышенных рисках, разъяснения и рекомендации. Для независимой оценки действующих систем привлекаются международные консультанты. Приоритетом является выявление риска до проведения операции", - пояснил спецпредставитель Президента.

Отдельное внимание в заявлении было уделено сфере виртуальных активов, где в ближайшее время планируется принятие указа Президента КР и запуск единой платформы для полного мониторинга транзакций.

"Дополнительные меры готовятся в сфере виртуальных активов. Национальное агентство по виртуальным активам и блокчейн-технологиям разрабатывает проект Указа Президента Кыргызской Республики, предусматривающий усиление санкционного скрининга, установление ответственности участников рынка, а также введение механизмов ограничения операций при наличии предусмотренных законом оснований. Проектом предусматривается проверка по санкционным перечням ООН, Европейского союза, Великобритании и США. Параллельно создаётся Единая цифровая платформа лицензирования и надзора за поставщиками услуг виртуальных активов. Она должна обеспечить автоматизированную проверку заявителей, мониторинг транзакций и анализ криптокошельков", - анонсировал Бакыт Сыдыков.

Затрагивая тему ответственности частного сектора, представитель главы государства призвал отечественных предпринимателей к осмотрительности, пообещав при этом правовую поддержку добросовестному бизнесу.

"Ответственное участие бизнеса остаётся необходимой частью предупреждения санкционных рисков. Призываем предпринимателей проверять контрагентов и их конечных бенефициарных владельцев, оценивать экономическое содержание сделок и учитывать применимые ограничения. Государственные органы продолжат разъяснять требования и информировать бизнес о выявленных рисках. Одновременно государство будет в пределах своей компетенции содействовать защите законных прав граждан и организаций Кыргызской Республики, в том числе при включении их в санкционные перечни", - отметил он.

В завершение Бакыт Сыдыков подтвердил полную готовность Кыргызстана к прозрачному и регулярному диалогу с международными партнерами по всем имеющимся каналам.

"Кыргызская Республика готова к регулярному профессиональному взаимодействию с компетентными органами Европейского союза, его государств-членов, Великобритании и США. Мы будем рассматривать документально обоснованную информацию о рисках и обмениваться сведениями о принятых мерах по установленным каналам с соблюдением законодательства и требований конфиденциальности. Кыргызская Республика публично подтверждает свою решимость выявлять и пресекать любые операции, направленные на обход санкционных ограничений через её юрисдикцию и финансовую инфраструктуру. О принятых мерах и результатах их исполнения мы будем информировать общественность", - резюмировал спецпредставитель Президента.