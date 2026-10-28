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"Барс" сохраняет лидерство, "Дордой" делит очки с "Бишкек Сити"

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- Самуэль Деди Ирие
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В матчах 28-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги лидер турнирной таблицы "Барс" одержал уверенную победу над "Токтогулом" со счётом 3:0, отправив в ворота соперника три безответных мяча. Этот триумф позволил команде закрепиться на первой строчке таблицы и продолжить борьбу за чемпионский титул.

В параллельном поединке "Азиягол" добился минимальной победы со счётом 1:0, пополнив свой актив тремя важными очками.

Тем временем столичное противостояние между "Дордоем" и "Бишкек Сити", состоявшееся 27 октября на стадионе "Нитро Арена" в Канте, сильнейшего не выявило. На 41-й минуте "Дордой" получил право на пенальти, однако после просмотра видеоповтора главный арбитр Алимардон Байназаров отменил своё решение. Во втором тайме команды создали несколько опасных моментов, но открыть счёт так и не сумели. Лучшим игроком матча был признан вратарь "Бишкек Сити" Артём Прядкин.

После этого тура в активе "Бишкек Сити" стало 37 баллов после 28 игр, а "Дордой" набрал 30 очков, проведя 27 матчей.


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URL: https://www.vb.kg/462638
Теги:
футбол, Кыргызстан
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