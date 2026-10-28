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Дзюдоист из Кыргызстана завоевал бронзу на Гран-при в Душанбе

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский дзюдоист Фадиль Исмагомбетов завоевал бронзовую медаль на международном турнире "Гран-при Душанбе - 2026", который проходил 24–25 октября в столице Таджикистана.

Как сообщили в Национальной федерации дзюдо Кыргызстана, соревнования среди спортсменов до 21 года состоялись во Дворце тенниса в Душанбе при поддержке Международной федерации дзюдо (IJF).

В турнире приняли участие 227 спортсменов из 19 стран мира.

Фадиль Исмагомбетов выступал в весовой категории до 100 килограммов, где сумел занять третье место и завоевать бронзовую награду.

Победителем в данной весовой категории стал российский дзюдоист Владимир Досяк. Серебряную медаль получил представитель Грузии Николоз Заалишвили, а вторую бронзу завоевал азербайджанец Давуд Намазлы.

Таким образом, кыргызстанский спортсмен успешно выступил на международной арене, пополнив медальную копилку страны бронзовой наградой.


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URL: https://www.vb.kg/462639
Теги:
дзюдо, Кыргызстан
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