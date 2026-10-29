"Почему старые коровники в КР не подходят для современной техники"

Автоматизация кормления, регулирование микроклимата и внедрение современных доильных систем постепенно меняют облик животноводства в Кыргызстане. Местные фермеры всё чаще отказываются от ручного труда в пользу технологичных решений, но на этом пути сталкиваются с новыми вызовами - от несоответствия старых помещений стандартам современной техники до острого дефицита квалифицированных ветеринаров.

О том, как инновационное оборудование меняет работу отечественных ферм и почему развитие отрасли невозможно без пересмотра подходов к ветеринарии, корреспонденту VB.KG рассказал представитель компании DOIKA.KG Мирбек Койчуманов.

- Какое оборудование ваша компания поставляет на рынок Кыргызстана?

- Мы занимаемся комплексным оснащением молочных и откормочных хозяйств. Наш ассортимент закрывает практически все потребности современных ферм: системы поения и доения, стойловое оборудование, системы климат-контроля и специализированные подстилки для животных. Также мы поставляем технику для приготовления и раздачи кормов.

В частности, высоким спросом пользуются смесители-раздатчики. Они измельчают и смешивают сено с другими компонентами, включая комбинированные зерновые корма, выдавая животным полностью готовую и сбалансированную кормовую смесь.

- Как устроен процесс работы таких кормораздатчиков?

- Техника агрегатируется с трактором и работает от вала отбора мощности. В бункер загружаются различные виды грубых кормов, оборудование измельчает их и смешивает до однородной массы. Затем трактор проезжает по кормовым проходам и автоматически раздает смесь коровам. Это полностью исключает тяжелый ручной труд, экономя время и рабочие ресурсы хозяйства.

- Насколько кыргызстанские фермеры готовы к внедрению подобных технологий?

- Сама по себе эта технология не нова, но для нашего рынка она долгое время оставалась редкой. В этом году мы завезли первую партию такой техники, и она сразу вызвала большой интерес - многие передовые хозяйства уже активно ее используют.

В то же время это не импульсивная покупка. Фермеру нужно оценить, готова ли его инфраструктура. Дело в том, что большинство старых ферм просто не приспособлены под габариты современной техники: например, ширина кормовых столов там нередко составляет всего полтора метра, тогда как для свободного проезда кормораздатчика требуется значительно больше пространства.

- То есть переоснащение фермы требует и полной перестройки помещений?

- Именно так. Даже объекты, построенные десять лет назад, сегодня часто не соответствуют технологическим стандартам. Из-за этого многие фермеры сейчас вынуждены расширять и модернизировать существующие коровники.

Приятно, что меняется сама культура строительства: застройщики и животноводы все чаще обращаются к нам за консультациями еще на этапе проектирования. Мы передаем им необходимые архитектурные параметры и технологические требования, под которые возводится объект. На такую подготовленную площадку мы заходим с комплексным решением, где все системы - от микроклимата до автоматической раздачи кормов и доения - работают как единый слаженный механизм.

- Новые технологии требуют и нового уровня знаний. Как вы оцениваете кадровую ситуацию в отрасли?

- Образование - ключевой фактор. Сегодня главная уязвимая точка нашего животноводства - это ветеринария. В Кыргызстан активно завозят породистый племенной скот с высоким генетическим потенциалом, однако хозяйства регулярно сталкиваются с нехваткой квалифицированного ветеринарного сопровождения.

Проблема заключается как в общем дефиците кадров, так и в разрыве между уровнем подготовки специалистов и требованиями современного высокотехнологичного животноводства.

- Что, по вашему мнению, необходимо предпринять для решения проблемы с ветеринарами?

- Здесь необходима системная государственная поддержка. Важно повышать престиж профессии ветеринара, внедрять финансовые стимулы, льготы и программы поддержки для молодых специалистов, особенно в регионах.

Без профессионального ветеринарного ухода колоссальные инвестиции фермеров оказываются под угрозой. Закупка дорогостоящего племенного поголовья не принесет ожидаемого экономического эффекта, если животные будут болеть или гибнуть из-за банального отсутствия грамотной помощи. Современное животноводство - это комплексный подход: качественные помещения, автоматизированные процессы и высококлассные специалисты, способные все это обслуживать.