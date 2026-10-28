Погода
$ 87.55 - 87.85
€ 97.60 - 98.60

В Кыргызстане из водоёмов извлекли более 160 км рыболовных сетей

312  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С начала 2026 года в Кыргызстане в ходе очистки водоёмов извлекли более 160 километров рыболовных сетей и 3,6 тонны мусора. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Работы проводятся в рамках мероприятий по охране водных биоресурсов, борьбе с браконьерством и сохранению водных экосистем.

Основные мероприятия проходят на озёрах Иссык-Куль и Сон-Куль, Токтогульском, Орто-Токойском и Кировском водохранилищах, а также на других водных объектах страны.

По данным министерства, с начала года из водоёмов извлечено 160 090 метров рыболовных сетей и 3 660 килограммов мусора.

Особую опасность представляют старые синтетические сети, оставленные в воде. Рыбы и другие водные животные запутываются в них и погибают. Кроме того, такие сети загрязняют водоёмы и наносят ущерб биологическому разнообразию.

Очистка проводится в соответствии с Законом КР "Об аквакультуре, рыболовстве и охране водных биологических ресурсов", а также постановлением кабмина о введении моратория на промышленный вылов рыбы в отдельных водоёмах.

В министерстве отмечают, что работы по очистке водоёмов от синтетических сетей и мусора ведутся на постоянной основе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462642
Теги:
Минприродресурсов, рейд, браконьерство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  