В Кыргызстане из водоёмов извлекли более 160 км рыболовных сетей

С начала 2026 года в Кыргызстане в ходе очистки водоёмов извлекли более 160 километров рыболовных сетей и 3,6 тонны мусора. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Работы проводятся в рамках мероприятий по охране водных биоресурсов, борьбе с браконьерством и сохранению водных экосистем.

Основные мероприятия проходят на озёрах Иссык-Куль и Сон-Куль, Токтогульском, Орто-Токойском и Кировском водохранилищах, а также на других водных объектах страны.

По данным министерства, с начала года из водоёмов извлечено 160 090 метров рыболовных сетей и 3 660 килограммов мусора.

Особую опасность представляют старые синтетические сети, оставленные в воде. Рыбы и другие водные животные запутываются в них и погибают. Кроме того, такие сети загрязняют водоёмы и наносят ущерб биологическому разнообразию.

Очистка проводится в соответствии с Законом КР "Об аквакультуре, рыболовстве и охране водных биологических ресурсов", а также постановлением кабмина о введении моратория на промышленный вылов рыбы в отдельных водоёмах.

В министерстве отмечают, что работы по очистке водоёмов от синтетических сетей и мусора ведутся на постоянной основе.