В Бишкеке можно будет бесплатно проверить сахар и холестерин в крови

В Бишкеке 31 октября и 1 ноября в парке "Адинай" пройдет бесплатный медицинский чекап в рамках фестиваля "Жүрөк Fest - Марафон сердца". Жители и гости столицы смогут проверить основные показатели здоровья и получить консультации кардиологов. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации Министерства здравоохранения КР.

Организатором мероприятия выступает Национальный центр кардиологии и терапии при Министерстве здравоохранения КР.

Посетители смогут бесплатно измерить артериальное давление, проверить уровень сахара и холестерина в крови, определить индекс массы тела (ИМТ), а также получить рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Медицинский чекап будет проводиться 31 октября с 10:00 до 16:00 и 1 ноября с 08:00 до 13:00.

Пройти обследование смогут все желающие независимо от участия в спортивном забеге.

Сам забег состоится 1 ноября. Участникам предложат три дистанции на выбор: 3, 5 и 10 километров. Сбор бегунов начнется в 07:00, старт запланирован на 08:00.

Зарегистрированные участники смогут получить стартовые пакеты 31 октября.

Регистрация на забег доступна на сайте Kassir.kg в разделе "Спорт".