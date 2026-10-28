Садыр Жапаров: Бакиевых при попытке вернуться в КР сразу отправят в тюрьму

Уголовные приговоры в отношении Максима и Жаныша Бакиевых остаются в силе, и в случае попытки пересечь границу они будут незамедлительно арестованы. Об этом глава государства напомнил в интервью порталу super.kg.

"Дела Максима и Жаныша совершенно другие. Судебный приговор в отношении них вышел с формулировкой "пожизненное заключение". Приговор остается в силе. Никто не может изменить этот приговор. Если они приедут, то с границы отправятся прямо в тюрьму", - акцентировал Садыр Жапаров.

Кроме того, лидер Кыргызстана категорически опроверг распространяемые в социальных сетях слухи о тайном визите Максима Бакиева в Бишкек: "То, что Максим Бакиев прилетел в Бишкек тайно на самолете - это ложь. Такие слова распространяют те, кто бежал за рубеж и называет себя блогерами или журналистами. Не верьте им".