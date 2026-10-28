Садыр Жапаров анонсировал кадровые чистки среди неэффективных чиновников

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил крайнее недовольство медленным темпом работы местных властей и пообещал принять жесткие кадровые решения по итогам года. Об этом стало известно из его интервью порталу super.kg.

"Вы правы. Я вижу и замечаю, что местные руководители работают медленно. Я далек от того, чтобы говорить, будто они совсем не работают. Но темп очень медленный", - констатировал глава государства.

Президент предупредил, что персональная ответственность ждет руководство областей и других ключевых структур: "После Нового года мы подведем итоги года. Тогда мы примем меры не только в отношении руководителей областей, губернаторов, но и всех руководителей, которые затягивают проблемы народа и годами не решают спорные вопросы".