Канат Эшатов: Запасы дизеля в Кыргызстане составляют два месяца

Ситуация с поставками ГСМ в Кыргызстане остается стабильной благодаря государственному регулированию и сформированным запасам топлива, однако объем резервов по дизелю и бензину существенно различается. Об этом президент Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канат Эшатов заявил на круглом столе: "Рынок нефтепродуктов Кыргызстана в условиях трансформации международной топливно-энергетической сферы: вызовы и возможности региональных механизмов сотрудничества".

​"По дизельному топливу ситуация в республике более-менее стабильная, компании нарастили объемы - в среднем по стране имеется запас примерно на два месяца. По бензину ситуация сложнее, запасов едва хватает на месяц, поэтому мы изыскиваем дополнительные возможности, чтобы вернуть трехмесячный объем резервов, который был у нас ранее", - сообщил Канат Эшатов.

​Глава ассоциации также затронул вопрос ценообразования на внутреннем рынке, отметив роль господдержки в сдерживании роста цен.

​"На фоне мирового роста цен на нефтепродукты в нашей стране с начала года тоже фиксировался рост. Однако с мая, благодаря введенному Кабинетом министров субсидированию, розничные цены были заморожены и останутся на этом уровне до конца года. Дизельное топливо включено в список социально значимых товаров и продается по фиксированной цене, при этом реальная стоимость закупки у разных поставщиков отличается (например, доходя до 110 сомов за литр), и образовавшуюся разницу компенсирует государство. Какая ситуация будет складываться в следующем году, мы увидим позже", - подчеркнул спикер.

​Мероприятие организовано "Ой Ордо".