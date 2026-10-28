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Садыр Жапаров изменил состав оргкомитета V Народного курултая

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в состав организационного комитета по проведению, выборам и координации делегатов V Народного курултая внесены изменения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, из состава оргкомитета исключены Мамбеткерим Чекиров, Аяз Баетов и Канат Сагынбаев.

В состав организационного комитета включены:

- Алмаз Айылчиев - министр юстиции Кыргызской Республики;

- Алмаз Имангазиев - министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;

- Чолпонкул Арабаев - заведующий кафедрой юриспруденции Юридического института Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева, академик, доктор юридических наук, профессор;

- Сулайман Кайыпов - заведующий отделом социальной философии Института философии имени академика А. А. Алтмышбаева Национальной академии наук Кыргызской Республики при президенте КР, доктор исторических наук, профессор.

Соответствующие изменения внесены в указ президента от 3 сентября 2026 года № 309 "О проведении очередного V Народного курултая" в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/462654
Теги:
курултай, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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