В Бишкеке автобус №5 столкнулся с внедорожником: есть пострадавшие

28 октября около 12:00 на пересечении проспекта Чынгыза Айтматова и улицы Сухомлинова произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По предварительным данным, автобус №5 двигался по проспекту Чынгыза Айтматова в северном направлении по выделенной полосе для общественного транспорта. На перекрестке он столкнулся с автомобилем SsangYong Rexton.

От удара внедорожник также столкнулся с автомобилем Subaru.

В результате аварии травмы получили водитель SsangYong Rexton и один пассажир автобуса. Оба пострадавших доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. Проводятся проверочные мероприятия.