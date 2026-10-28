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В Бишкеке автобус №5 столкнулся с внедорожником: есть пострадавшие

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28 октября около 12:00 на пересечении проспекта Чынгыза Айтматова и улицы Сухомлинова произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По предварительным данным, автобус №5 двигался по проспекту Чынгыза Айтматова в северном направлении по выделенной полосе для общественного транспорта. На перекрестке он столкнулся с автомобилем SsangYong Rexton.

От удара внедорожник также столкнулся с автомобилем Subaru.

В результате аварии травмы получили водитель SsangYong Rexton и один пассажир автобуса. Оба пострадавших доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. Проводятся проверочные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/462655
Теги:
ДТП, Бишкек, пострадавшие
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