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Шавкат Мирзиёев обещал доплаты до $4 тысяч врачам, вернувшимся в Узбекистан

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев представил новую программу поддержки работников сферы здравоохранения и фармацевтики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече в резиденции "Куксарой" глава государства анонсировал льготы для врачей-соотечественников с зарубежным опытом. При возвращении на родину специалистам гарантируют трудоустройство, право самостоятельно формировать команду и ежемесячную надбавку к зарплате до 50 млн сумов (свыше 4 тысяч долларов).

Существенную финансовую помощь получат и медики, работающие внутри страны. На частичное погашение ипотечных кредитов врачам со стажем от 15 лет выделят в общей сложности 50 млрд сумов (4,1 млн долларов). Кроме того, ежегодно 500 молодым специалистам будут субсидировать до 25% первоначального взноса за недвижимость.

Поддержку окажут и врачам в регионах: специалистам в отдаленных районах установят доплату до 4,5 млн сумов (375 долларов) и предоставят разовую выплату в размере 50 млн сумов.

Пособия распространятся и на учащихся медицинских вузов. Окончившим бакалавриат медсестрам и медбратьям добавят к выплатам 1,5 млн сумов (125 долларов), а магистрантам - 2,5 млн сумов (208 долларов).

Кроме того, с 2027 года обучение в клинической ординатуре по узким профилям станет бесплатным, а расходы на повышение квалификации сотрудников первичного звена и районных больниц полностью возьмет на себя государство.

"Я прошу только об одном: чтобы каждый медицинский работник задал себе вопрос - что мне сегодня удалось сделать лучше, чем вчера для здоровья людей? Если каждый из нас будет работать, стараясь ежедневно искать ответ на этот вопрос, это приведет к большим переменам как в системе здравоохранения, так и в состоянии здоровья нашего народа", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.


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URL: https://www.vb.kg/462661
Теги:
Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, врачи
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