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Медведи продолжают терроризировать регионы России

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По официальным данным на конец октября, от лап медведей в России погибли почти 30 человек. Об этом пишет euronews.com. Популяция этих диких животных в стране за последние три десятилетия увеличилась более чем вдвое, сейчас их насчитывается более 300 тысяч. В этом году они чаще выходят к людям из-за нехватки пищи в тайге.

Не менее 28 человек погибли в РФ в результате нападения медведей, подсчитали российские СМИ на основе сообщений правоохранительных органов и региональных властей.

Последним официально зарегистрированным смертельным случаем стало нападение, произошедшее 23 октября в Красноярском крае. Хищник зашел в темное время суток на территорию лесопилки под Богучанами и напал на 63-летнего сторожа. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Медведя застрелили охотники. В округе был введен режим повышенной готовности.

Несколькими днями ранее в Пинежском районе Архангельской области погиб 49-летний местный житель. Он отправился в лес за ягодами. Животное застало вооруженного ружьем мужчину врасплох и растерзало. Архангельские СМИ отмечают, что нападений медведей на человека со смертельным исходом в этой местности не фиксировалось с 1978 года.

Больше всего погибших в этом году - в Иркутской области и Красноярском крае. В каждом из регионов жертвами хищников стали по меньшей мере 7 человек.

Голод гонит медведей к людям

В этом году медведи чаще стали выходить к людям. По информации Минприроды РФ, хищники появлялись возле городов и сел более чем в 40 регионах страны. В одном из населенных пунктов Иркутской области в сентябре был введен комендантский час и полный запрет на посещение лесов.

В министерстве был создан штаб для координации действия регионов по регулированию численности крупных хищников.

К местам обитания людей животных гонит голод, говорят специалисты. Среди основных причин называют лесные пожары, аномально теплую осень и дефицит естественного корма, в первую очередь орехов и ягод.

Доступность еды на помойках и свалках вблизи или в черте населенных пунктов привлекает диких зверей. Часто люди оставляют пищевые отходы на туристических стоянках.

Намеренный или случайный прикорм мог сыграть ключевую роль в изменении поведения медведей, отмечают эксперты.

"В "комплекте" с остатками пищи идет запах человека. Природный страх сменяется ассоциативной связкой "запах человека - это легко и вкусно". Медведь начинает искать этот запах, приходит к людям и в итоге может напасть", - цитирует Forbes главу проекта "Земля медведя: правила добрососедства" Дарью Шпиленок.

Вырубка тайги, строительство новых дорог, турбаз и производственных объектов сокращает ареал обитания медведей. Ситуация может быть связана и с увеличением численности особей. Согласно официальным данным, в РФ насчитывается более 300 тысяч медведей, что вдвое больше, чем 30 лет назад.

Поисково-спасательные операции остановлены из-за медведей

Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" на время приостановил поиск пропавших людей в лесах Сибири, Дальнего Востока и северных регионов России. Ограничения связаны с активностью медведей, пишут российские СМИ.

Поиски приостановлены в Иркутской, Томской и Архангельской областях, а также на Алтае. Они будут возобновлены только после того, как ляжет устойчивый снег, а медведи впадут в спячку.

"На определенной территории была ситуация с нетрадиционным для медведя поведением, и мы понимаем, что он иначе относится к людям, не как обычный зверь, с которыми мы привыкли иметь дело", - приводит слова председателя отряда Григория Сергеева издание "Инсайдер".

Негативное влияние на туризм

Фактором сдерживания туризма в Сибири медведей назвал российский Центробанк в докладе, посвященном экономике регионов за октябрь.

В документе говорится, что в августе-сентябре рост потребительской активности в Сибири несколько замедлился относительно предыдущих трех месяцев и в качестве причины приводятся "форс-мажорные ситуации, связанные с природными явлениями", в частности участившимися случаями выхода медведей к населенным пунктам и туристическим объектам.

"Фактически недоступными для отдыха оказались турбазы, национальные парки и лесопарковые зоны Сибири, на отдельных направлениях участились отказы от поездок", - цитируют доклад российские СМИ.

Власти РФ принимают меры в связи с активностью животных. В частности, это регулирование численности диких зверей. С начала года в России отстреляно около пяти тысяч бурых медведей, в основном в сибирских и дальневосточных регионах РФ, где участились случаи выхода хищников к человеческому жилью. В некоторых субъектах охотникам доплачивают за отстрел животных.

Специалисты предупреждают: из-за аномально теплой осени и нехватки корма в тайге высокая активность медведей и риск новых нападений сохранятся как минимум до середины ноября, пока не будет постоянного снежного покрова и звери окончательно не лягут в спячку.


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URL: https://www.vb.kg/462662
Теги:
Россия
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