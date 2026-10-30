Марс Сариев: Опыт Компартии Китая заслуживает изучения другими странами

Коммунистическая партия Китая, которой исполнилось 105 лет, обладает уникальными преимуществами в плане долгосрочного правления. Ее опыт в последовательной и систематической реализации проводимой политики заслуживает изучения другими государствами мира. Об этом в интервью Синьхуа заявил кыргызский политолог Марс Сариев.

С 26 по 29 октября в Пекине проходит 5-й пленум ЦК КПК 20-го созыва, во время которого рассматриваются важные вопросы, связанные с последовательным и настойчивым продвижением всестороннего устрожения внутрипартийного управления.

По словам Марса Сариева, ключевые уникальные преимущества, которыми обусловлено долгосрочное правление КПК, заключаются в строгой партийной дисциплине, высокой политической ответственности, решительной антикоррупционной борьбе, стремлении к кадровой чистоте и четком разграничении партийно-государственной власти и частных интересов.

"Для КПК это имеет принципиальное значение потому, что партия, претендующая на долгосрочное управление государством, не может позволить частным интересам проникать в систему принятия политических решений. История разных государств показывает: когда экономическая элита начинает непосредственно определять политические решения, возникает риск подмены общественных интересов интересами отдельных групп людей", - отметил он.

Марс Сариев полагает, что опыт правления КПК заслуживает изучения прежде всего из-за последовательного и систематического характера реализации проводимой ею политики. Он взял в качестве примера антикоррупционную борьбу партии, отметив, что эта кампания - не временная акция, а непрерывный процесс. "Коррупция способна адаптироваться к меняющимся реалиям, поэтому и система контроля должна постоянно совершенствоваться", - подчеркнул эксперт.

На взгляд политолога, еще один важный момент, который можно извлечь из опыта КПК, - это то, что партия уделяет повышенное внимание подготовке высококвалифицированных кадровых работников. "Для долговременного управления важны не только профессиональные качества чиновников, но и их личная неподкупность, способность соблюдать дисциплину и готовность ставить долгосрочные государственные интересы выше краткосрочной личной выгоды", - указал он.

Марс Сариев также заявил, что неизменное стремление КПК к самосовершенствованию и революционным самопреобразованиям имеет жизненно важный смысл. "Самореволюция партии означает способность системы регулярно очищать саму себя от тех факторов, которые со временем могут привести к ее деградации", - констатировал он, добавив, что это касается не только борьбы с коррупцией, но и с бюрократизмом, формализмом, конфликтом интересов и влиянием капитала на политические решения.