Фильм режиссера Тыная Ибрагимова "21-й километр" удостоен приза в Анкаре

Документальный фильм "21-й километр" народного артиста Кыргызской Республики, режиссёра Тыная Ибрагимова производства студии "Кыргызтелефильм" удостоен специального приза жюри на XI международном кинофестивале документального кино Тюркского мира в

Анкаре "За социальную глубину".

Герой фильма Балташ Турдакунов живёт в одиночестве в заброшенном селе, расположенном на 21-ом километре от районного центра. Когда-то здесь жили люди, выращивали фрукты, овощи, разводили скотину, но после развала Союза отключили электричество, остановили подачу воды, и люди были вынуждены покинуть родные края.

Балташ, герой фильма, прошёл, как говорят, огонь воду и медные трубы, даже успел побывать в местах не столь отдалённых, а потом поселился на окраине заброшенного села. Открыл предприятие по производству древесного угля. Хотел поехать в Россию, но у него уже давно нет паспорта. Хотел устроиться на работу - не берут, не подходит по возрасту. Так и живет как перекати поле.

"Фильм о том, как человек выживает в эпоху катаклизмов, - говорит автор-режиссёр Тынай Ибрагимов. - Я закончил его метким высказыванием французского писателя философа Блеза Паскаля: "Человек - всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он мыслящий тростник".