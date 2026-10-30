В Кыргызстане сократят сроки выдачи акцизных марок и экспортных разрешений

Кабинет министров Кыргызстана 26 октября запустил две реформы, направленные на цифровизацию выдачи акцизных марок и разрешительных документов в сфере экспортного контроля. Ожидается, что нововведения ускорят рассмотрение заявок и упростят взаимодействие бизнеса с государственными органами.

Заявления на получение акцизных марок планируют принимать через "Кабинет налогоплательщика". Обмен данными организуют между Государственной налоговой службой, предприятием "Учкун" и "АБанком".

Благодаря цифровизации срок рассмотрения заявок на акцизные марки планируют сократить с трёх–пяти дней до одного рабочего дня.

Вторая реформа касается разрешительных документов на товары, включённые в национальный контрольный список. Для этого создадут единую электронную систему, которая позволит подавать документы через механизм "Единого окна" и передавать их между Министерством экономики и коммерции, экспертными органами и Таможенной службой.

Срок экспертного рассмотрения документов планируют сократить с 10 до пяти рабочих дней, а выдачи разрешений - с 14 до 10 дней.

По данным за 2025 год, в Кыргызстане выдали 165 документов в сфере экспортного контроля. В их числе - 84 лицензии на экспорт и импорт, а также 34 сертификата конечного пользователя.

Реформы направлены на сокращение административных процедур и ускорение оформления документов для предпринимателей, работающих с подакцизной продукцией и товарами, подпадающими под экспортный контроль.