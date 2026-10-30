Тренера "Баварии" Компани выписали из больницы

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани выписан из больницы после потери сознания на тренировочной базе клуба. Медики установили причину произошедшего - раздражение мозговых оболочек.

Как сообщает Daily Mail, 40-летний бельгийский специалист был госпитализирован после инцидента, произошедшего в минувшую пятницу. После обследований врачи разрешили ему продолжить восстановление в домашних условиях.

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль подтвердил, что состояние тренера улучшилось. По его словам, Компани предстоит пройти курс лечения, включающий отдых и приём назначенных медикаментов.

Ранее немецкие СМИ предполагали, что причиной ухудшения здоровья могли стать чрезмерные рабочие нагрузки, недостаток сна и стресс. Однако Эберль подчеркнул, что произошедшее связано с заболеванием, а не с профессиональным давлением.

По информации СМИ, врачи также исключили инфаркт и инсульт.

Несмотря на выписку, Компани пока не вернётся к работе. Ожидается, что восстановление может занять несколько недель.

Временно руководить командой продолжит его помощник Аарон Дэнкс. В ближайших матчах "Баварии" предстоит встретиться с дортмундской "Боруссией", мадридским "Атлетико" и "Майнцем".

Нападающий мюнхенцев Гарри Кейн сообщил, что недавно разговаривал с Компани и тот чувствует себя лучше.

Руководство "Баварии" заявило, что здоровье главного тренера остаётся приоритетом, поэтому его возвращение состоится только после полного восстановления.