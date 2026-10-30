Винус Уильямс потерпела 16-е поражение подряд

Легендарная американская теннисистка Винус Уильямс продлила серию поражений до 16 матчей, уступив молодой австрийке Лилли Таггер на турнире WTA в китайском Гуанчжоу.

46-летняя американка проиграла 18-летней сопернице в двух сетах - 2:6, 2:6. Эта встреча стала одной из самых необычных в истории женского тенниса из-за разницы в возрасте участниц, составившей 28 лет.

Уильямс, обладательница семи титулов Большого шлема, не может одержать победу в одиночном разряде с июля 2025 года. В сезоне-2026 американка пока не выиграла ни одного матча на турнирах WTA.

В поединке против Таггер бывшая первая ракетка мира не сумела заработать ни одного брейк-пойнта, тогда как австрийская теннисистка уверенно действовала на своей подаче.

Для Лилли Таггер нынешний сезон стал прорывным. Молодая спортсменка поднялась с позиции за пределами топ-700 мирового рейтинга в начале 2025 года до 53-го места. Ранее она выиграла юниорский "Ролан Гаррос" и одержала первую победу в основном туре WTA.

Следующей соперницей австрийки станет польская теннисистка Магда Линетт. Победительница встречи получит путёвку в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу.

Тем временем продолжительная серия неудач Уильямс вновь вызвала обсуждения относительно её дальнейших выступлений и предоставления специальных приглашений на турниры WTA.