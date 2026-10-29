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В Бишкеке предприятие "Тазалык" оштрафовали на 92 тысячи сомов

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Муниципальное предприятие "Тазалык" оштрафовано на 92 тысячи сомов за превышение допустимых норм выбросов выхлопных газов служебного автотранспорта.

Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

В ходе плановой проверки автотранспортных средств предприятия специалисты выявили превышение установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ.

По выявленным нарушениям составлены четыре протокола в соответствии с Кодексом КР о правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 92 тысячи сомов.

Кроме того, Региональное управление Службы экологического и технического надзора по Бишкеку и Аламудунскому району выдало предприятию предписание незамедлительно провести ремонт транспортных средств и обеспечить прохождение технического осмотра.


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URL: https://www.vb.kg/462671
Теги:
Минприродресурсов, Тазалык, штраф, Бишкек, автомобили
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