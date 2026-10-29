В Бишкеке предприятие "Тазалык" оштрафовали на 92 тысячи сомов

Муниципальное предприятие "Тазалык" оштрафовано на 92 тысячи сомов за превышение допустимых норм выбросов выхлопных газов служебного автотранспорта.

Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

В ходе плановой проверки автотранспортных средств предприятия специалисты выявили превышение установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ.

По выявленным нарушениям составлены четыре протокола в соответствии с Кодексом КР о правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 92 тысячи сомов.

Кроме того, Региональное управление Службы экологического и технического надзора по Бишкеку и Аламудунскому району выдало предприятию предписание незамедлительно провести ремонт транспортных средств и обеспечить прохождение технического осмотра.