В Бишкеке молодожёнам предлагают увековечить любовь посадкой дерева

В столичном парке "Адинай" молодожёны посадили ольху в рамках проекта муниципального предприятия "Бишкекзеленстрой" "Посадка деревьев молодожёнами".
Как сообщили в муниципалитете, инициатива позволяет молодым семьям отметить начало совместной жизни посадкой дерева, которое станет символом любви и семейного благополучия.
Принять участие в проекте могут все желающие молодожёны. Для этого необходимо подать заявку на сайте или обратиться по телефону 0880 005 123.
Участникам предлагается выбрать место посадки, заполнить необходимые данные и произвести оплату по QR-коду.
Проект направлен на озеленение Бишкека и создание новой семейной традиции.