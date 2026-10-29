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В Бишкеке молодожёнам предлагают увековечить любовь посадкой дерева

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В столичном парке "Адинай" молодожёны посадили ольху в рамках проекта муниципального предприятия "Бишкекзеленстрой" "Посадка деревьев молодожёнами".

Как сообщили в муниципалитете, инициатива позволяет молодым семьям отметить начало совместной жизни посадкой дерева, которое станет символом любви и семейного благополучия.

Принять участие в проекте могут все желающие молодожёны. Для этого необходимо подать заявку на сайте или обратиться по телефону 0880 005 123.

Участникам предлагается выбрать место посадки, заполнить необходимые данные и произвести оплату по QR-коду.

Проект направлен на озеленение Бишкека и создание новой семейной традиции.


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URL: https://www.vb.kg/462673
Теги:
мэрия, озеленение, экология, Бишкек, семья
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