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НИСИ провел международный экспертный круглый стол с Global Neighbours

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- Светлана Лаптева
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Национальный институт стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики (НИСИ) при содействии Министерства иностранных дел Кыргызской Республики организовал и провел международный круглый стол с участием делегации Global Neighbours в рамках инициативы "Tracks to the Future" ("Пути в будущее").

Мероприятие объединило представителей международного экспертного сообщества, научных и деловых кругов для обсуждения актуальных вопросов экономического развития, технологической трансформации и укрепления сотрудничества между Европой и Центральной Азией.

В состав делегации Global Neighbours вошли известные политические и общественные деятели, руководители международных компаний, инвесторы и ведущие эксперты в области экономики, технологий и международных отношений.

С приветственными словами к участникам обратились заместитель директора НИСИ Абылаев Тимур и генеральный директор Global Neighbours Сиддхарт Чаттерджи.

В ходе круглого стола состоялись три тематические сессии, посвященные развитию искусственного интеллекта и цифровых технологий, экономической связанности и трансграничному сотрудничеству, а также вопросам устойчивого развития, продовольственной безопасности и человеческого капитала.

Особое внимание участники уделили перспективам повышения экономической производительности, развитию транспортно-логистических маршрутов между Европой и Азией, потенциалу Срединного коридора и расширению инвестиционных возможностей.

Круглый стол стал площадкой для обмена аналитическими оценками и международным опытом, обсуждения глобальных тенденций и определения перспективных направлений партнерства, представляющих интерес для Кыргызской Республики.

Визит делегации состоялся в рамках международной инициативы "Tracks to the Future", направленной на укрепление экономических, инвестиционных, научных и гуманитарных связей между Европой и Азией. Проект охватывает ряд государств вдоль исторических и современных торгово-транспортных маршрутов, способствуя развитию межрегионального взаимодействия.

Проведение мероприятия способствует расширению международных контактов НИСИ, укреплению сотрудничества с зарубежными аналитическими центрами и продвижению стратегических интересов Кыргызской Республики на международных экспертных площадках.

Справочно: Global Neighbours - международный аналитический центр, основанный в 2022 году в Вене. Организация объединяет представителей политики, бизнеса, науки и гражданского общества, содействуя развитию диалога и сотрудничества между странами различных регионов мира.


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URL: https://www.vb.kg/462682
Теги:
Кыргызстан
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