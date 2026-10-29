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Эрдоган назвал главные приоритеты Организации тюркских государств

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости укрепления единства тюркских государств и перехода от солидарности к более глубокой экономической, политической и культурной интеграции. Об этом он написал в своей статье "Век тюркского мира: от солидарности к интеграции".

По словам турецкого лидера, общая история, культурное наследие и стремление к совместному будущему создают прочную основу для дальнейшего развития Организации тюркских государств (ОТГ).

"История возлагает на всех нас ответственность: мы обязаны направить огромный потенциал тюркского мира на достижение общих целей, укреплять наше единство конкретными результатами и оставить будущим поколениям ещё более сильный тюркский мир", - подчеркнул Эрдоган.

Особое внимание президент Турции уделил предстоящему XIII саммиту Организации тюркских государств, который планируется провести в Анкаре под девизом "Тюркский век: единство в языке, мыслях и делах".

Как отметил Эрдоган, в ходе саммита Турция примет председательство в Организации от Азербайджана. По его словам, это станет важным этапом в укреплении институциональных механизмов сотрудничества между тюркскими странами.

Одним из главных приоритетов ОТГ турецкий лидер назвал экономическую интеграцию. В частности, он подчеркнул стратегическое значение Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор, который соединяет Азию и Европу.

По мнению Эрдогана, развитие железных дорог, портов, автомобильных магистралей и таможенной инфраструктуры позволит превратить территорию тюркских государств в один из важнейших мировых транспортно-логистических центров.

Для достижения этих целей предполагается активнее использовать возможности Тюркского инвестиционного фонда, устранять торговые барьеры и расширять сотрудничество в промышленности, энергетике и технологиях.

Отдельно президент Турции остановился на вопросах безопасности. Он выступил за объединение усилий тюркских государств в борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью, киберугрозами и последствиями стихийных бедствий. Также он отметил необходимость развития совместного производства в оборонной промышленности.

Важное место в статье отведено культурному и образовательному сотрудничеству. Эрдоган назвал историческим шагом продвижение инициативы по созданию единого тюркского алфавита и подчеркнул необходимость укрепления связей между университетами, научными учреждениями и молодёжью братских стран.

Особое внимание он уделил сохранению и развитию тюркских языков в эпоху искусственного интеллекта.

Говоря об общем культурном наследии, президент Турции упомянул выдающихся мыслителей и писателей тюркского мира, в том числе Ходжу Ахмеда Ясави, Алишера Навои, Низами Гянджеви, Махтумкули Фраги, Юнуса Эмре и Чингиза Айтматова.

Эрдоган также подтвердил позицию Турции в поддержку турок-киприотов, выступив за прекращение их международной изоляции и признание их суверенного равенства.

В заключение турецкий лидер подчеркнул, что дальнейшее развитие Организации тюркских государств должно основываться не только на общих исторических и культурных ценностях, но и на реализации конкретных совместных проектов.

"Я искренне верю, что XXI век станет "Веком тюркского мира", - заявил Эрдоган.

По его словам, предстоящий саммит в Анкаре должен открыть новые возможности для укрепления международного влияния ОТГ, расширения сотрудничества и повышения благосостояния народов тюркских государств.


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URL: https://www.vb.kg/462683
Теги:
Турция, Реджеп Эрдоган, Организация тюркских государств
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