В Джети-Огузском районе туристы засняли на видео снежного барса

В одной из горных долин Джети-Огузского района Иссык-Кульской области туристам удалось запечатлеть на видео снежного барса. Редкого хищника заметили во время прогулки на лошадях в сопровождении местных жителей.

Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По словам авторов видео, снежный барс, заметив людей на лошадях, сразу скрылся в еловом лесу. Видеозапись туристы передали специалистам ведомства.

По оценкам специалистов, в Кыргызстане обитает около 450–550 снежных барсов. Основные места их обитания сосредоточены в Иссык-Кульской и Нарынской областях.

В 1990-х годах численность этих редких хищников резко сократилась, однако в последние годы наблюдается тенденция к постепенному восстановлению популяции.