Погода
$ 87.45 - 87.83
€ 97.60 - 98.60

В Джети-Огузском районе туристы засняли на видео снежного барса

382  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В одной из горных долин Джети-Огузского района Иссык-Кульской области туристам удалось запечатлеть на видео снежного барса. Редкого хищника заметили во время прогулки на лошадях в сопровождении местных жителей.

Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По словам авторов видео, снежный барс, заметив людей на лошадях, сразу скрылся в еловом лесу. Видеозапись туристы передали специалистам ведомства.

По оценкам специалистов, в Кыргызстане обитает около 450–550 снежных барсов. Основные места их обитания сосредоточены в Иссык-Кульской и Нарынской областях.

В 1990-х годах численность этих редких хищников резко сократилась, однако в последние годы наблюдается тенденция к постепенному восстановлению популяции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462684
Теги:
Минприродресурсов, снежный барс, туризм, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  