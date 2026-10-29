Кыргызстан предложил создать сеть университетских бизнес-инкубаторов

Министр науки, высшего образования и инноваций КР Гульзат Исаматова предложила расширить сотрудничество тюркских государств в сфере науки, искусственного интеллекта, биотехнологий и академических обменов. С соответствующими инициативами она выступила 27 октября в Ташкенте на международной неделе инновационных идей "InnoWeek.Uz - 2026". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятия министр отметила, что развитие инноваций и поддержка технологического предпринимательства входят в число государственных приоритетов Национальной программы развития Кыргызстана до 2030 года.

Особое внимание, по её словам, уделяется превращению университетов в центры прикладных исследований, поддержке молодёжных стартапов и внедрению научных разработок в экономику.

"Для Кыргызстана развитие инноваций является государственным приоритетом. Мы последовательно работаем над поддержкой отечественных инициатив, стартапов и технологического предпринимательства. Особая роль в этом процессе принадлежит университетам, которые должны объединять науку, образование и бизнес, создавая условия для внедрения научных достижений в экономику", - подчеркнула Гульзат Исаматова.

Она также отметила важность расширения научного сотрудничества с Узбекистаном. В качестве примера успешного взаимодействия министр привела Третий кыргызско-узбекский форум ректоров, состоявшийся в Кыргызстане в июле 2026 года.

Во второй половине дня Гульзат Исаматова приняла участие в мероприятиях, посвящённых Дню науки и инноваций тюркского мира, организованных при поддержке Организации тюркских государств (ОТГ).

Выступая на панельной сессии, министр представила опыт Кыргызстана по объединению высшего образования, академической науки и интеллектуальной собственности в рамках одного государственного ведомства.

Кроме того, она обозначила три приоритетных направления сотрудничества тюркских государств.

Первое предусматривает развитие сети университетских бизнес-инкубаторов для поддержки студенческих стартапов и научных разработок.

Второе направление связано с расширением академической мобильности студентов и преподавателей через университетскую сеть TURKUNIB и программу "Орхун".

Третье предполагает реализацию совместных научно-исследовательских проектов в области искусственного интеллекта, биотехнологий, энергетики и сельского хозяйства.

По словам министра, объединение научного потенциала и предпринимательских инициатив тюркских стран позволит создать новые возможности для молодёжи Центральной Азии и разработки конкурентоспособных технологий.