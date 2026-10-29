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Лидеры тюркских стран прибывают в Анкару на 13-й саммит ОТГ

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- Светлана Лаптева
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30 октября в Анкаре состоится 13-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В этом году встреча глав государств проходит под девизом "Тюркский век: единство в языке, мысли и делах".

"С нетерпением жду возможности приветствовать в Анкаре уважаемых глав государств на этой важной встрече, в ходе которой мы продолжим укреплять наше единство, углублять сотрудничество и продвигать наше общее видение будущего тюркского мира", - сообщил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Накануне основного заседания главы государств - участников и наблюдателей ОТГ уже начали прибывать в столицу Турции, где провели первые двусторонние переговоры. В частности, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Анкару с официальным визитом, где его лично встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В столицу Турции для участия в саммите также прибыл президент Кыргызстана Садыр Жапаров. На полях форума уже проходят встрече лидеров, включая переговоры турецкого лидера с президентом Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Одним из ключевых политических событий саммита станет передача председательства в ОТГ от Азербайджана к Турции. По итогам заседания лидеры стран планируют подписать Анкаринскую декларацию, а также утвердить пакет совместных решений и стратегий, направленных на дальнейшее развитие институтов организации.

В центре внимания руководителей тюркских государств остаётся реализация ключевых экономических и логистических проектов в рамках концепции "Видение тюркского мира - 2040". Главы государств обсудят укрепление транспортных маршрутов (включая Средний коридор), упрощение таможенных процедур, инициативы в сферах энергетики, цифровой трансформации, а также создание "Цифровой платформы сельскохозяйственных данных ОТГ".


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URL: https://www.vb.kg/462687
Теги:
Турция, Организация тюркских государств
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