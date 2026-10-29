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Число жертв от столкновения поездов в Испании достигло 64

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- Светлана Лаптева
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В городе Толедо в Испании число жертв столкновения двух пассажирских поездов достигло 64, сообщает ABC News.

По данным местных властей, поисково-спасательные работы на месте продолжаются, количество жертв может еще увеличиться.

Ранее экстренные службы сообщали о гибели не менее 46 человек. В Испании столкнулись поезд, отправившийся из Мадрида в Севилью, и поезд частного оператора высокоскоростных составов Iryo. По словам представителя испанского Минтранса, поезд AVE мог врезаться в поезд Iryo, пишет El Pais. В результате четыре вагона сошли с рельсов и упали с насыпи, уточняет Antena3.

Из-за аварии приостановлено движение на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид-Андалусия. Возможная причина аварии - человеческая ошибка. По данным ABC, работник госкомпании, занимавшийся ремонтом неисправности в основной системе сигнализации, не предупредил поезд AVE о приближающемся поезде Iryo.


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URL: https://www.vb.kg/462688
Теги:
Испания, авария, поезд
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