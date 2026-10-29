В трёх областях Кыргызстана проверили качество социальных услуг

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Алмаз Имангазиев в ходе рабочих поездок в Баткенскую, Ошскую и Джалал-Абадскую области ознакомился с работой социальных служб, условиями проживания получателей социальных услуг и доступностью государственной поддержки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время встреч с руководителями районных управлений министр заслушал отчёты о проделанной работе. Обсуждались вопросы назначения пособий, содействия занятости, предоставления социальных услуг и реализации государственной политики в сфере социальной защиты.

Особое внимание уделили качеству обслуживания граждан и трудностям, возникающим при получении государственной помощи.

В Токтогуле Алмаз Имангазиев посетил социальное стационарное учреждение, где ознакомился с условиями проживания получателей услуг и организацией работы персонала.

Также министр побывал в реабилитационном центре в Тогуз-Торо, который оказывает услуги в рамках государственного социального заказа.

В ведомстве отметили, что такие поездки позволяют оценить эффективность социальной и реабилитационной помощи, а также определить перспективы сотрудничества государства с неправительственными организациями.

"Эффективность системы социальной защиты определяется не только отчётными показателями, но и тем, насколько своевременно и качественно государственная поддержка доходит до каждого гражданина, который в ней нуждается", - говорится в сообщении министерства.

Аналогичные поездки продолжатся в Таласской и Иссык-Кульской областях.