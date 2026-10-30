Ишенгуль Болжурова рассказала, как в Кыргызстане внедряли ОРТ

Внедрение Общереспубликанского тестирования (ОРТ) в Кыргызстане стало ключевым шагом в реформировании высшей школы. Об этом 29 октября на международной научно-практической конференции "Равный шанс – большое будущее" в Бишкеке, посвящённой 25-летию ОРТ, рассказала бывший министр образования и культуры КР, профессор Ишенгуль Болжурова.

Спикер вспомнила, в каких непростых условиях на рубеже 2000-х годов зарождалась новая система отбора абитуриентов.

"В начале 2000-х годов Кыргызстан переживал масштабные преобразования. Менялись государственные институты, общественные отношения и подходы к управлению страной. Однако система поступления в высшие учебные заведения во многом продолжала действовать по прежним правилам. В этих условиях перед государством и педагогическим сообществом встал вопрос о создании более прозрачного механизма отбора абитуриентов, который позволил бы талантливым выпускникам поступать в университеты независимо от места проживания и материального положения семьи", - рассказала она.

По её словам, идея проекта возникла благодаря совместной работе отечественных педагогов и международных партнёров, хотя внедрение сопровождалось жаркими дискуссиями с ректорами вузов. При этом главной задачей реформы была поддержка сельской молодёжи.

"Сельские школы находились в крайне сложном положении. Система испытывала серьёзный кадровый дефицит, многие преподаватели покидали профессию, а оставшиеся продолжали работать в условиях финансовых трудностей. Они месяцами не получали зарплату. И тем не менее продолжали работать. Я сегодня склоняю перед ними голову", - подчеркнула Болжурова.

Экс-министр добавила, что именно в селах училось много талантливых детей, которым было тяжело соревноваться с городскими выпускниками. Чтобы уравнять шансы, при распределении грантов ввели отдельные категории. Эта инициатива вызвала резонанс и привела к её личному разговору с президентом страны.

"Здесь существует не только борьба против коррупции, но и социальная справедливость. Будет ли демократия у нас? Будет ли социальная справедливость? Будут ли хорошие межнациональные отношения?" - передала Болжурова суть своей беседы с главой государства.

Получив поддержку высшего руководства, команда продолжила реформу. Также тогда обсуждались льготы для соотечественников за рубежом и привлекалась международная помощь.

Говоря о дне сегодняшнем, профессор призвала использовать накопленный за 25 лет опыт для повышения квалификации учителей и качества школьной программы.

"Сейчас нужно не только оценивать, но и обучать", - резюмировала Ишенгуль Болжурова, поблагодарив всех специалистов, стоящих у истоков Общереспубликанского тестирования.