"Альянс Алтын" признан лидером по защите персональных данных

В Бишкеке прошел Data Protection Forum 2026, объединивший представителей государства, бизнеса и экспертного сообщества. Главными темами стали защита персональных данных, цифровое доверие и информационная безопасность.

На форуме, организованном Госагентством по защите персональных данных при партнерстве с "Альянс Алтын", эксперты из Кыргызстана и других стран говорили о цифровой безопасности, рисках, связанных с искусственным интеллектом, и о том, как сегодня должна быть выстроена работа с данными.

Многие из этих рисков участники смогли увидеть на практике. На форуме показали, как современные технологии позволяют создавать дипфейки, клонировать голос и формировать цифровые двойники. Еще одной демонстрацией стал сценарий кибератаки на крупную организацию и способы ее обнаружения и локализации.

В рамках форума также прошла церемония Data Protection Awards Kyrgyzstan, на которой отметили организации и специалистов за достижения в сфере защиты персональных данных. ОсОО "Альянс Алтын" стало победителем в номинации "Лучшая политика конфиденциальности".

Этой наградой была отмечена работа компании по обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных.

"С 2023 года Агентство проводит проверки государственных органов и субъектов предпринимательства. Среди проверенных нами компаний "Альянс Алтын" продемонстрировал наивысшие показатели по сохранности персональных данных и политике конфиденциальности. Данные сотрудников и партнеров компании надежно хранятся, а работа с ними соответствует всем требованиям информационной безопасности", - отметил заместитель директора Государственного агентства по защите персональных данных Кылымбек Мадалбеков.

В "Альянс Алтын" подчеркивают, что по мере цифровизации производственных и управленческих процессов растут и внутренние стандарты работы с информацией. Конфиденциальность данных сотрудников и партнеров - часть общей системы корпоративной безопасности предприятия.