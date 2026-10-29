Тонк Азия внедрила инфраструктуру на тонких клиентах для Алайку Органикс

Централизованная IT-инфраструктура помогла организовать управление рабочими местами в единой системе.

По мере расширения компании растёт число рабочих мест, которыми необходимо управлять, и усложняется обслуживание оборудования. Для Алайку Органикс это стало поводом пересмотреть IT-инфраструктуру и усилить контроль над доступом к внутренней сети. О том, почему компания выбрала тонкие клиенты, как проходила реализация проекта и какие задачи решает внедрённая система, рассказал генеральный директор Алайку Органикс Аскар Маметжанов.

Почему компании понадобилось новое решение

По словам Аскара Маметжанова, среди проблем, с которыми столкнулась компания, были риски, связанные с человеческим фактором и возможностью несанкционированного доступа к внутренней сети. Требовалось централизовать управление IT-ресурсами и обеспечить более строгий контроль над рабочими местами. Чтобы решить эти задачи, Алайку Органикс обратилась к специалистам Тонк Азия.

Аудит инфраструктуры и выбор оборудования

Работа началась с аудита существующей IT-инфраструктуры. Специалисты Тонк Азия изучили потребности заказчика и подобрали конфигурацию оборудования с учётом необходимой вычислительной производительности.

В основу проекта легли тонкие клиенты Тонк и серверная инфраструктура, на которой сосредоточены основные вычислительные ресурсы и данные. В такой конфигурации терминалы обеспечивают сотрудникам доступ к приложениям и корпоративным ресурсам, а основные вычислительные задачи выполняются на сервере. Поскольку данные не хранятся на локальных рабочих местах, а доступ к сети разграничивается централизованно, риск несанкционированного проникновения в систему снижается. Это же упрощает и обслуживание устройств: рабочими местами можно управлять из одной точки.

Централизованное администрирование

Для управления всем парком устройств в проекте используется TONK CDMS - кроссплатформенная система централизованного администрирования рабочих мест. Она автоматизирует развёртывание пакетов, позволяет переносить обновления программного обеспечения на нерабочее время, настраивать параметры терминалов и администрировать устройства как под управлением Linux, так и Microsoft Windows.

При расширении компании инфраструктуру можно дополнять новыми тонкими клиентами и вычислительными ресурсами с учётом возможностей существующей системы. Аскар Маметжанов также отметил инициативность команды Тонк Азия: специалисты предлагали решения для поставленных задач, а не ограничивались ответами на вопросы заказчика.

От поставки оборудования до настройки системы

Проект не ограничивался поставкой тонких клиентов. В состав работ вошли настройка оборудования и программного обеспечения, поставка серверного оборудования, установка серверных шкафов и необходимых технических компонентов, включая системы вентиляции. Заказчик получил оборудование и программные компоненты, объединённые в единую IT-инфраструктуру, а взаимодействие с одной командой позволило согласовать отдельные элементы решения между собой.

По словам генерального директора Алайку Органикс, важными преимуществами сотрудничества стали понимание потребностей заказчика и комплексный подход к реализации проекта.

Инфраструктура для дальнейшей работы

Внедрённое решение объединило тонкие клиенты, серверное оборудование и инструменты централизованного администрирования. Компания получила управляемую рабочую среду, которую можно расширять вместе с бизнесом, не перестраивая систему заново, - и базу для дальнейшего развития IT-инфраструктуры по мере новых задач.