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Чынара Батракеева: Главная цель ОРТ - научить молодёжь думать

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- Назгуль Абдыразакова
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За годы проведения Общереспубликанского тестирования (ОРТ) в Кыргызстане 123 тысячи абитуриентов получили бюджетные места, а более 200 тысяч молодых людей поступили в высшие учебные заведения на контрактной основе. Об этом 29 октября на международной научно-практической конференции "Равный шанс – большое будущее" в Бишкеке сообщила директор Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) Чынара Батракеева.

По её словам, выпускники, сдавшие ОРТ в разные годы, сегодня успешно работают в системе образования, здравоохранения и других ключевых отраслях, а также участвуют в принятии важных государственных решений.

"Общереспубликанское тестирование - это главный показатель уровня образования в стране", - подчеркнула Батракеева.

Глава центра привела данные о том, как за четверть века изменился масштаб проекта.

"Если на первых порах участников было значительно меньше, то в 2026 году тестирование прошли уже около 70 тысяч молодых людей - это почти пятикратный рост. Порядка 70% из них используют полученные баллы для участия в конкурсах в вузы. Чтобы обеспечить этот процесс, мы расширили сеть: сейчас по всей республике действуют 147 центров тестирования, а ежегодную специальную подготовку проходят около тысячи администраторов", - рассказала она.

Спикер напомнила, как кардинально трансформировались организационные процедуры с внедрением цифровых сервисов.

"В 2002 году абитуриенты приходили в пункты сдачи без предварительной записи. В 2026 году весь процесс, включая регистрацию и финансовые операции, полностью переведен в электронный формат и осуществляется через банковскую систему. Это стало мощным шагом в борьбе с коррупцией", - сказала она.

По словам директора ЦООМО, сегодня абитуриенты авторизуются через цифровые сервисы, включая систему "Тундук", и участвуют в конкурсном отборе через личные кабинеты, не выходя из дома.

"Кроме того, мы расширили временные рамки: с 2022 года действует зимний этап тестирования, а для тех, кто пропустил основной период, предусмотрены дополнительные дни", - добавила Батракеева.

Серьёзные изменения затронули и процесс подготовки к экзаменам.

"Если на начальном этапе выпускникам предлагались лишь базовые печатные методички, то сейчас доступны обучающие курсы, книги и онлайн-ресурсы, которыми пользуются около 42 тысяч человек. А в 2026 году мы запустили приложение "Булак" с тренировочными заданиями для самостоятельной работы", - отметила она.

Параллельно менялось и содержательное наполнение самих испытаний.

"С 2024 года обязательной частью стал тест по государственному языку, а сами задания сместили акцент с простой памяти на проверяемое мышление. Главная цель тестирования - это не заучивание. Молодёжь должна уметь думать, анализировать информацию, логически рассуждать и самостоятельно находить решения", - подчеркнула спикер.

Отдельное внимание в выступлении было уделено защите результатов и объективности оценки. Все материалы проходят строгую экспертизу, правильные ответы не разглашаются до завершения процедур, а за соблюдением регламента наблюдают представители госорганов и независимые эксперты. За 25 лет работы ЦООМО не было зафиксировано ни одного случая коррупции.

"Тест полностью открыт, он работает против коррупционных проявлений и обеспечивает прозрачность всей системы. 25 лет назад ОРТ создавалось для того, чтобы предоставить равные стартовые условия для всей молодёжи. И нам удалось создать эти равные возможности для всех учащихся, независимо от того, проживают они в столице или в отдаленных регионах", - резюмировала Чынара Батракеева.


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URL: https://www.vb.kg/462693
Теги:
вуз, молодежь, образование, школа, информационные технологии, Кыргызстан
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