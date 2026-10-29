Садыр Жапаров направил телеграмму соболезнования королю Испании

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями королю Испании Филиппу VI в связи с гибелью людей в результате столкновения поездов в провинции Толедо.
Об этом сообщает пресс-служба президента КР.
"С глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей и многочисленных пострадавших в результате столкновения поездов в провинции Толедо Королевства Испания.
От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю Вам и народу Испании соболезнования в связи с этой трагедией.
Разделяю скорбь родных и близких погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме главы государства.