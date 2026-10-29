Погода
$ 87.45 - 87.83
€ 97.60 - 98.60

Садыр Жапаров направил телеграмму соболезнования королю Испании

227  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями королю Испании Филиппу VI в связи с гибелью людей в результате столкновения поездов в провинции Толедо.

Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

"С глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей и многочисленных пострадавших в результате столкновения поездов в провинции Толедо Королевства Испания.

От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю Вам и народу Испании соболезнования в связи с этой трагедией.

Разделяю скорбь родных и близких погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме главы государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462700
Теги:
погибшие, соболезнование, Испания, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  