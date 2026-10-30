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Роналду оформил хет-трик и приблизился к 1000 голов за карьеру

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- Самуэль Деди Ирие
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Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Холуда". Встреча завершилась победой его команды со счётом 5:3.

Форвард отличился на 66-й, 72-й и 81-й минутах, оформив свой первый хет-трик с мая 2024 года. Всего за карьеру в клубах и сборной на счету португальца теперь 67 хет-триков.

Благодаря этим мячам Криштиану Роналду довёл общий счёт своих голов за профессиональную карьеру до 985. До исторического рекорда в 1000 забитых мячей 41-летнему нападающему остаётся забить всего 15 голов.

Одним из главных ассистентов встречи стал Жоау Феликс, который записал на свой счёт четыре результативные передачи.

После этой победы "Аль-Наср" набрал 28 очков и сравнялся в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Кадисией".


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URL: https://www.vb.kg/462704
Теги:
футбол, Португалия
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