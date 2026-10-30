Платежные системы стран ЦА и Азербайджана свяжут в единую сеть

Представители центральных банков стран Центральной Азии и Азербайджана подписали совместный протокол о развитии взаимодействия национальных платежных систем. Подписание документа состоялось по итогам региональной встречи в Душанбе.

Для изучения моделей интеграции стороны формируют специальную рабочую группу. В её состав войдут представители регуляторов и операторов платежной инфраструктуры пяти государств. Эксперты займутся детальной проработкой вопросов трансграничных расчетов по QR-кодам, совместимости систем мгновенных платежей, стандартизации форматов сообщений и соблюдения требований безопасности.

Главной задачей рабочей группы станет подготовка дорожной карты поэтапной интеграции национальных платежных систем. Отдельный блок работы будет посвящен созданию механизмов оперативного обмена информацией о финансовом мошенничестве и киберугрозах.

В рамках встречи Кыргызстан презентовал коллегам национальный стандарт ELQR и проект системы быстрых платежей. Точные сроки запуска общего трансграничного сервиса пока не определены, они будут зависеть от результатов работы экспертной группы.