В Чолпон-Ате ученые и эксперты обсуждают путь и перспективы города

В Чолпон-Ате сегодня, 30 октября, начала работу научно-практическая конференция "Чолпон-Ата - город, известный всему миру", приуроченная к 50-летию города.

В нем принимают участие представители Национальной академии наук Кыргызской Республики, Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева, Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына и Иссык-Кульского государственного университета имени К. Тыныстанова.

Цель конференции - системное научное изучение историко-культурного наследия Чолпон-Аты, сохранение истории города и ее передача будущим поколениям. Участники также намерены обсудить перспективы научного, культурного, туристического и социального развития города.