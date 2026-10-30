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В Чолпон-Ате ученые и эксперты обсуждают путь и перспективы города

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- Бакыт Басарбек
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В Чолпон-Ате сегодня, 30 октября, начала работу научно-практическая конференция "Чолпон-Ата - город, известный всему миру", приуроченная к 50-летию города.

В нем принимают участие представители Национальной академии наук Кыргызской Республики, Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева, Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына и Иссык-Кульского государственного университета имени К. Тыныстанова.

Цель конференции - системное научное изучение историко-культурного наследия Чолпон-Аты, сохранение истории города и ее передача будущим поколениям. Участники также намерены обсудить перспективы научного, культурного, туристического и социального развития города.


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URL: https://www.vb.kg/462707
Теги:
вуз, Иссык-Кульская область, наука, Чолпон-Ата, Кыргызстан, Академия наук
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