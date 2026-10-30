Толонбек Абдыров: Зависимость от одного поставщика ГСМ создает риски

Кыргызстану необходимо укреплять топливную безопасность и развивать альтернативные маршруты поставок. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор Толонбек Абдыров на круглом столе "Рынок нефтепродуктов Кыргызстана в условиях трансформации международной топливно-энергетической сферы: вызовы и возможности региональных механизмов сотрудничества", организованном Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

В своем выступлении эксперт акцентировал внимание на ключевых проблемах и задачах топливно-энергетического сектора страны.

"Сегодня ситуация на мировом рынке нефтепродуктов остаётся непростой. Для Кыргызстана, который в значительной степени зависит от импорта топлива, этот вопрос особенно важен. Ведь любое повышение цен на бензин и дизельное топливо отражается на стоимости перевозок, продуктов питания и в конечном счёте на благосостоянии населения. На круглом столе, организованном Центром экспертных инициатив "Ой Ордо", прозвучало немало интересных мнений. В частности, хотел бы отметить Канатбека Эшатова, возглавляющего профильную ассоциацию. Я часто слушаю его выступления и считаю, что мнение специалистов, непосредственно работающих на топливном рынке, особенно ценно", - отметил он.

Экономист подчеркнул необходимость перехода от теоретических обсуждений к практическим решениям.

"Мы, экономисты, уже давно говорим о необходимости диверсификации поставок, формирования резервов и развития собственной нефтепереработки. Всё это правильно, но когда дело доходит до практической реализации, возникает главный вопрос - финансовые возможности государства", - сказал эксперт.

Особое внимание профессор уделил государственному субсидированию топливного сектора и необходимости прозрачности выплат.

"Прежде всего хотелось бы остановиться на государственном субсидировании нефтепродуктов. На 2026 год, согласно опубликованной информации, было предусмотрено более 11 миллиардов сомов на поддержку рынка ГСМ, из которых к концу октября выделено около 2,6 миллиарда сомов. В нынешних условиях такая поддержка может быть оправданной, поскольку помогает сдерживать резкие колебания цен и обеспечивать стабильность поставок. Однако возникает вопрос прозрачности использования этих средств. Обществу важно знать, каким компаниям предоставляются субсидии, на каких условиях и какой результат получает государство. Я не утверждаю, что здесь имеются какие-либо нарушения. Но когда речь идёт о миллиардах сомов бюджетных средств, информация должна быть открытой и доступной для населения", - заявил Толонбек Абдыров.

Вторым ключевым аспектом, по мнению спикера, является создание гарантированного государственного стратегического резерва.

"По информации Министерства энергетики, сегодня ситуация на внутреннем рынке стабилизировалась, а имеющихся запасов топлива хватает примерно на 60 дней. Это положительный момент. Но здесь необходимо различать текущие коммерческие запасы нефтетрейдеров, которые постоянно пополняются, и отдельный государственный стратегический резерв, предназначенный для чрезвычайных ситуаций. На мой взгляд, Кыргызстану необходимо постепенно формировать именно такой гарантированный резерв. Если исходить из суточного потребления около 4,5 тысячи тонн, то запас на 60 дней составит примерно 270 тысяч тонн нефтепродуктов. Конечно, это потребует значительных финансовых ресурсов, строительства или использования существующих хранилищ и разработки механизма управления запасами. Поэтому такую программу следует реализовывать поэтапно, с учётом имеющейся инфраструктуры", - считает эксперт.

Третьим направлением выступает диверсификация маршрутов поставок при сохранении ключевого партнерства.

"Сегодня основным поставщиком нефтепродуктов для Кыргызстана остаётся Российская Федерация. И здесь необходимо отметить, что, несмотря на сложную международную ситуацию, Россия продолжает обеспечивать поставки топлива в рамках действующих договорённостей. Это сотрудничество имеет большое значение для нашей экономики. Однако зависимость преимущественно от одного источника всегда создаёт определённые риски. Поэтому необходимо развивать дополнительные возможности сотрудничества с Казахстаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Узбекистаном и другими странами. Эти вопросы обсуждаются уже давно, но практических результатов пока недостаточно. Нам нужны конкретные договорённости, экономические расчёты и надёжные транспортные маршруты. При этом важно учитывать не только закупочную цену топлива, но и стоимость его доставки. Ведь более дешёвое топливо с учётом логистических расходов может оказаться дороже. Речь идёт не о замене существующих партнёров, а о создании дополнительных источников поставок, которые позволят Кыргызстану увереннее чувствовать себя при любых изменениях на международном рынке", - подчеркнул он.

Развитие отечественной нефтепереработки спикер назвал еще одним важным фактором укрепления независимости сектора.

"В стране имеются нефтеперерабатывающие предприятия, в том числе в Кочкор-Ате, Кара-Балте и Токмоке, реализуются проекты модернизации и развития производственных мощностей. Это важное направление, поскольку собственная переработка может частично снизить зависимость от импорта готовых нефтепродуктов. Но необходимо понимать, что для работы заводов требуется сырьё. Если нефть мы также будем импортировать, зависимость от внешних поставок сохранится. Поэтому важно обеспечить предприятия стабильными поставками сырья и добиться конкурентоспособной себестоимости продукции. Кроме того, мировой энергетический рынок продолжит меняться независимо от развития нынешней геополитической ситуации. Могут измениться цены, торговые маршруты и условия международных расчётов. И к этому Кыргызстан должен быть готов", - продолжил экономист.

Эксперт подвел итог под предложенным комплексом мер и сформулировал главную цель долгосрочной стратегии.

"Поэтому я считаю, что нашей стране необходима долгосрочная стратегия топливной безопасности, которая объединит надёжные договорённости с действующими поставщиками, развитие альтернативных маршрутов, формирование государственного стратегического резерва, собственную нефтепереработку и прозрачную систему субсидирования", - заявил он.

В завершение выступления профессор выразил сожаление об отсутствии представителей госорганов и поблагодарил организаторов за предоставленную площадку.

"Хотелось бы также отметить, что на круглом столе, к сожалению, не было представителей соответствующих государственных органов. Было бы полезно услышать их позицию, особенно по вопросам субсидирования, формирования резервов и перспектив альтернативных поставок. Возможно, Канатбек Эшатов как руководитель профильной ассоциации располагает более подробной информацией по этим вопросам. Но считаю, что подобные сведения должны регулярно доводиться до населения и через официальные источники, и через средства массовой информации. В завершение хотел бы поблагодарить Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" и лично Игоря Альбертовича за организацию этой встречи. Такие площадки позволяют открыто обсуждать важные экономические вопросы и вырабатывать предложения, которые могут быть полезны государству. И самое главное: топливная безопасность - это не только наличие бензина и дизельного топлива на заправках сегодня. Это уверенность в том, что наша экономика и население будут обеспечены топливом и завтра, даже если ситуация на мировом рынке существенно изменится. Именно такую устойчивую систему нам и необходимо создавать", - заключил Толонбек Абдыров.