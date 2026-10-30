Тема ГСМ станет ключевой в период председательства КР в ЕАЭС - эксперт

Правительство Кыргызстана сработало оперативно для обеспечения страны нефтепродуктами в период геополитических кризисов. Об этом заявил директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков на круглом столе "Рынок нефтепродуктов Кыргызстана в условиях трансформации международной топливно-энергетической сферы: вызовы и возможности региональных механизмов сотрудничества".

Эксперт дала оценку текущей ситуации на рынке и региональным механизмам взаимодействия.

"Эти действия позволили решить вопрос стратегической и энергетической безопасности, поскольку Кыргызстан существенно зависит от импорта, а международные конфликты влияют на поставку и логистику нефтепродуктов. Накануне руководство Министерства энергетики заявило СМИ, что договоренности с российской стороной о поставках ГСМ остаются в силе. Ситуация показала, что даже если наша страна занимает нейтральную повестку по отношению к российско-украинскому конфликту, последствия военных действий все равно оказывают свое негативное влияние. Поэтому обстрел украинскими дронами НПЗ в Омске мы ощутили на наших заправках, как и обстрелы складов и офисов компании Wildberries, когда пострадали не только кыргызстанские бизнесмены, но и была угроза для наших работников", - подчеркнул Игорь Шестаков.

Политолог выделил значимость устойчивых связей с РФ и необходимость взаимодействия с государствами региона.

"Поэтому безусловно важны договоренности правительства о сохранении поставок ГСМ из РФ. Также ключевое значение имеет и расширение сотрудничества на данном направлении с нашими соседями Узбекистаном и Казахстаном. В этом направлении поставок есть соответствующая правовая база союзнического межгосударственного торгово-экономического сотрудничества. Узбекистан и Казахстан необходимо рассматривать не с точки зрения каких-либо конкурентов, а с точки зрения потенциально взаимодополняющих партнеров по достижению энергетической устойчивости КР", - отметил эксперт.

В завершение Игорь Шестаков обратил внимание на предстоящую роль страны в региональной интеграции.

"Председательство Кыргызстана в ЕАЭС в 2027 году может сделать вопросы энергетической безопасности наиболее актуальными в предстоящей евразийской повестке", - заключил он.