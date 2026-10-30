Погода
$ 87.44 - 87.81
€ 97.60 - 98.60

Тема ГСМ станет ключевой в период председательства КР в ЕАЭС - эксперт

137  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правительство Кыргызстана сработало оперативно для обеспечения страны нефтепродуктами в период геополитических кризисов. Об этом заявил директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков на круглом столе "Рынок нефтепродуктов Кыргызстана в условиях трансформации международной топливно-энергетической сферы: вызовы и возможности региональных механизмов сотрудничества".

Эксперт дала оценку текущей ситуации на рынке и региональным механизмам взаимодействия.

"Эти действия позволили решить вопрос стратегической и энергетической безопасности, поскольку Кыргызстан существенно зависит от импорта, а международные конфликты влияют на поставку и логистику нефтепродуктов. Накануне руководство Министерства энергетики заявило СМИ, что договоренности с российской стороной о поставках ГСМ остаются в силе. Ситуация показала, что даже если наша страна занимает нейтральную повестку по отношению к российско-украинскому конфликту, последствия военных действий все равно оказывают свое негативное влияние. Поэтому обстрел украинскими дронами НПЗ в Омске мы ощутили на наших заправках, как и обстрелы складов и офисов компании Wildberries, когда пострадали не только кыргызстанские бизнесмены, но и была угроза для наших работников", - подчеркнул Игорь Шестаков.

Политолог выделил значимость устойчивых связей с РФ и необходимость взаимодействия с государствами региона.

"Поэтому безусловно важны договоренности правительства о сохранении поставок ГСМ из РФ. Также ключевое значение имеет и расширение сотрудничества на данном направлении с нашими соседями Узбекистаном и Казахстаном. В этом направлении поставок есть соответствующая правовая база союзнического межгосударственного торгово-экономического сотрудничества. Узбекистан и Казахстан необходимо рассматривать не с точки зрения каких-либо конкурентов, а с точки зрения потенциально взаимодополняющих партнеров по достижению энергетической устойчивости КР", - отметил эксперт.

В завершение Игорь Шестаков обратил внимание на предстоящую роль страны в региональной интеграции.

"Председательство Кыргызстана в ЕАЭС в 2027 году может сделать вопросы энергетической безопасности наиболее актуальными в предстоящей евразийской повестке", - заключил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462709
Теги:
ГСМ, Бишкек, Кыргызстан, Игорь Шестаков, топливный кризис
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  