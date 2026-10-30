ООН признала дорожную карту Кыргызстана примером передовой практики

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана разработало Национальную дорожную карту по переходу к трансграничной безбумажной торговле. Документ получил положительную оценку Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) и был признан примером передовой практики.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дорожная карта предусматривает поэтапный переход к электронному обмену торговыми документами и данными, совершенствование взаимодействия государственных органов и внедрение цифровых решений для упрощения международной торговли.

9–10 ноября 2026 года документ планируется представить в Бишкеке на встрече национальных комитетов по упрощению процедур торговли стран Центральной Азии и Азербайджана. Участники мероприятия смогут ознакомиться с опытом Кыргызстана в разработке механизмов перехода к безбумажной торговле.

Кроме того, Секретариат ЭСКАТО ООН намерен распространить кыргызстанскую дорожную карту среди всех участников Рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе в качестве примера передовой практики.

Проект документа был представлен 23 июля 2026 года на 15-м заседании Национального совета по упрощению процедур торговли. В обсуждении приняли участие представители государственных органов, частного сектора и международных организаций.

Дорожная карта подготовлена при техническом содействии Секретариата ЭСКАТО ООН в рамках реализации международных обязательств Кыргызстана. Страна присоединилась к соответствующему Рамочному соглашению на основании закона от 21 ноября 2023 года № 198.

Ожидается, что реализация документа позволит сократить административные барьеры, ускорить оформление торговых документов, снизить временные и финансовые затраты участников внешнеэкономической деятельности и укрепить региональное экономическое сотрудничество.

По состоянию на октябрь 2026 года сторонами Рамочного соглашения являются 15 государств, включая Кыргызстан, Казахстан в их число не входит.