Садыр Жапаров награжден высшим орденом Тюркского мира

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 29 октября в рамках рабочего визита в Турцию был награжден высшим орденом Тюркского мира. Награду главе государства вручил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Церемония награждения состоялась в Президентском дворце в Анкаре в рамках 13-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

Решение о награждении Садыра Жапарова приняли главы государств - членов ОТГ: Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана.

Принимая награду, президент Кыргызстана отметил, что считает ее большой честью и свидетельством глубокого уважения. По его словам, орден является не только признанием личных заслуг, но и высокой оценкой вклада кыргызского народа в укрепление единства тюркского мира и развитие сотрудничества между государствами.

"Нас объединяют наша общая многовековая история, единые духовные ценности, близость языков и культур. Это наше бесценное наследие и прочный фундамент нашего единства и согласия", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Глава государства поблагодарил лидеров стран ОТГ за принятое решение и отметил, что награда символизирует общую веру в будущее тюркского мира.

В завершение президент пожелал странам мира и процветания, а их народам благополучия, подчеркнув важность сохранения братских отношений.