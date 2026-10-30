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В Бишкеке следователя ГСИН задержали при получении 60 тысяч сомов

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Военная прокуратура Кыргызстана задержала следователя Следственного управления Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) при Кабинете министров КР по подозрению в вымогательстве взятки в размере 100 тысяч сомов.

По данным ведомства, подозреваемого задержали с поличным при получении 60 тысяч сомов.

27 октября 2026 года в ведомство обратился гражданин М. Ш. с заявлением о вымогательстве денег сотрудником ГСИН. По словам заявителя, следователь требовал 100 тысяч сомов за положительное решение по материалу в отношении него.

В рамках возбужденного уголовного дела был задержан сотрудник ГСИН Б. Б.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/462718
Теги:
Генеральная прокуратура, задержание, взятка, Бишкек
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