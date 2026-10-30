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В Кыргызстане расширяют возможности покупки жилья без первого взноса

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане участники двух государственных жилищных программ смогут приобрести жилье в ипотеку без первоначального взноса. Такая возможность предусмотрена трехсторонним соглашением между ОАО "Гарантийный фонд", ОАО "Государственная ипотечная компания" и ОАО "АБанк".

Об этом сообщает ОАО "Гарантийный фонд".

Согласно соглашению, Гарантийный фонд будет предоставлять ипотечные гарантии в размере до 30% суммы финансирования. Они заменят собственные средства заемщиков, необходимые для первоначального взноса.

При соблюдении установленных условий гарантии будут предоставляться автоматически. Гражданам не потребуется отдельно обращаться в Гарантийный фонд. Оформление и регистрация гарантий будут осуществляться в рамках взаимодействия банка и фонда.

Новый механизм будет действовать для участников двух государственных жилищных программ:

- "Жилищное финансирование в Кыргызской Республике", финансируемой Германским банком развития (KfW);

- "Ипотека для женщин и зеленая ипотека", финансируемой Азиатским банком развития.

Ипотечное финансирование в рамках соглашения будет предоставляться через ОАО "АБанк".

Ожидается, что новый механизм повысит доступность жилья для граждан, которые соответствуют требованиям государственных программ, но не располагают средствами для первоначального взноса.


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URL: https://www.vb.kg/462719
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан, жилье, финансы
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