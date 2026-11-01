Карим Хамму: Хип-хоп открывает новые возможности для малых стран

Хип-хоп давно вышел за пределы уличной культуры и превратился в международную музыкальную индустрию. Сегодня он открывает новые возможности для творческого предпринимательства, помогает молодым исполнителям находить зарубежную аудиторию и способствует продвижению национальной культуры.

Об этом в эксклюзивном интервью "Вечернему Бишкеку" рассказал исследователь Национального центра научных исследований Франции (CNRS) Карим Хамму. Беседа состоялась в рамках международного воркшопа "Hip-Hop Knowledge. Звучания и опыт из Центральной Азии", который проходил 29-30 октября 2026 года в Американском университете Центральной Азии (AUCA) в Бишкеке.

Мероприятие объединило музыкантов, представителей креативных индустрий и исследователей из Центральной Азии и Европы. Участники обсуждали развитие музыкального рынка, влияние цифровых платформ, экономические возможности хип-хопа, а также роль языка и национальной идентичности в современной музыке.

- Карим, как хип-хоп из уличной культуры превратился в многомиллионную мировую индустрию?

- Это происходило постепенно, шаг за шагом. Однако экономическая составляющая присутствовала в хип-хопе практически с самого момента его зарождения в Нью-Йорке.

Уже тогда в этой культуре существовали предприниматели, которые участвовали в её развитии. По мере расширения музыкальной сцены росла и связанная с ней экономика. Это был взаимосвязанный процесс.

Подобную картину можно наблюдать в разных странах. Так происходило в США, Франции, Великобритании. Сегодня аналогичные процессы мы видим и в Кыргызстане.

- Какие экономические возможности хип-хоп открывает для небольших стран, таких как Кыргызстан?

- Думаю, другие участники нашего семинара смогут более подробно рассказать о конкретных возможностях для Кыргызстана.

Со своей стороны могу сказать, что с самого начала хип-хоп был способом заявить о месте, откуда ты родом, и обозначить его на мировой карте.

Это очень важная концепция хип-хоп-культуры. Поэтому совершенно естественно, что новые страны появляются на этой культурной карте и привлекают к себе международное внимание.

Причём речь идёт не только о государствах. Постепенно узнаваемыми становятся отдельные регионы, города и даже районы.

Благодаря этому процессу мир узнаёт о многообразии человеческого опыта. Мы видим уже не просто страны с определёнными границами, а множество разных историй, культур и жизненных обстоятельств.

- Почему одним исполнителям удаётся выйти на международную сцену, а другие остаются известными только на местном уровне?

- Конечно, многое зависит от того, что артист предлагает слушателям с творческой точки зрения. Иногда его музыка находит свою аудиторию, иногда нет.

Но большое значение имеют и цели самого исполнителя.

Для некоторых артистов главная задача заключается в том, чтобы объединить вокруг своей музыки как можно больше людей. Иногда они стремятся привлечь огромную аудиторию, иногда хотят заработать больше денег.

Другие музыканты больше ориентированы на творческий поиск. Они экспериментируют, пробуют новое звучание, которое слушатели поначалу могут даже не понимать.

Кроме того, всегда присутствует определённый элемент случайности.

Поэтому, на мой взгляд, успех исполнителя зависит от сочетания музыкальных предпочтений аудитории и творческого замысла самого артиста.

- Какую роль язык, национальная культура и национальная идентичность играют в популярности хип-хоп-музыки?

- Связь между языком хип-хопа и идентичностью заключается в постоянном смешении и переосмыслении различных элементов.

Речь не идёт о каких-то жёстко ограниченных идентичностях. Национальная идентичность не является чем-то неизменным, однородным и раз и навсегда определённым.

Это разговор, противопоставление разных взглядов, дискуссии, которые находят отражение в языке, игре слов и художественных формах.

Если обратиться к моему опыту во Франции, я могу сказать, что французский рэп стал чрезвычайно важной площадкой для выражения самых разных взглядов на то, что значит быть французом, иммигрантом или иностранцем.

Меня очень вдохновляет такая открытость в вопросах идентичности.

Человек может одновременно принадлежать к разным культурам, иметь разные стороны своей идентичности, и хип-хоп помогает это осознать.

Не существует единственного правильного способа быть французом. Можно быть французом совершенно по-разному. И таких способов очень много.

- Насколько равномерно распределяются доходы между участниками музыкальной индустрии: продюсерами, исполнителями, звукорежиссёрами и другими специалистами?

- Всё зависит от условий каждого конкретного контракта. Я не знаю, как именно складывается ситуация у кыргызстанских исполнителей.

Но мне известно, что современная музыкальная экономика находится под влиянием крупнейших стриминговых платформ, которые получают основную часть доходов от прослушивания музыки в интернете.

Сейчас идёт настоящая борьба за то, чтобы большая доля этих денег доставалась непосредственно создателям музыки, а платформы получали меньше.

Однако именно платформы сегодня являются участниками олигополистического рынка, обладающими значительной властью в современной цифровой музыкальной экономике.

- Какие меры государственной поддержки музыкальной индустрии доказали свою эффективность в других странах?

- Если говорить о Франции, то одним из важнейших направлений поддержки является развитие независимых организаций, работающих непосредственно с местными творческими сообществами.

Такие организации помогают музыкантам-любителям постепенно становиться полупрофессиональными исполнителями и находить собственный путь в индустрии.

Поддержка культуры не должна ограничиваться только проведением крупных мероприятий.

Не менее важно создавать сеть небольших ассоциаций и организаций, способных находить новые музыкальные направления, новое звучание и новые творческие движения.

Именно здесь местная политика может сыграть решающую роль.

Необходимо давать людям возможность экспериментировать и поддерживать инициативы, которые пока не являются масштабными или широко известными, но в будущем могут вырасти во что-то значительно большее.

- Может ли развитие независимой местной музыкальной сцены способствовать появлению малого бизнеса и созданию новых рабочих мест?

- Безусловно. Более того, это уже происходит. Речь идёт не только о развитии небольшой местной экономики, но и о повышении узнаваемости страны, а также о появлении новых потоков культурного обмена с зарубежными государствами.

Именно такие процессы мы наблюдаем на протяжении последних двадцати лет.

Сегодня международного успеха добиваются уже не только американские исполнители.

Мы видим корейских, бразильских, латиноамериканских и испанских артистов, которые находят слушателей за пределами своих стран.

Исполнители из Центральной Азии тоже постепенно привлекают всё больше зарубежной аудитории.

Уже есть такие артисты, как Yenlik, которые начинают приобретать известность в Европе.

И я надеюсь, что вскоре другие исполнители из Центральной Азии также последуют этому примеру.