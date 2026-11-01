Эмир из Aga-ini: "На кыргызстанском рэпе можно зарабатывать"

Для начала музыкальной карьеры в Кыргызстане необязательно располагать крупным капиталом. Иногда достаточно 10 тысяч сомов, нескольких строк собственного текста и доступа к YouTube. При этом успешная композиция способна окупить вложения уже после первых выступлений, а популярный музыкальный проект может обеспечить работой целую команду специалистов.

Об этом в интервью"Вечернему Бишкеку" рассказал Эмир, участник кыргызстанской рэп-группы Aga-ini. Интервью состоялось в рамках международного воркшопа "Hip-Hop Knowledge. Звучания и опыт из Центральной Азии", который проходил 29-30 октября 2026 года в Американском университете Центральной Азии (AUCA) в Бишкеке.

Aga-ini объединяет двух родных братьев, исполняющих рэп на кыргызском языке. Эмир по образованию звукорежиссер, его брат - журналист. После перерыва в творческой деятельности музыканты вновь начали работать вместе.

В интервью Эмир рассказал о стоимости производства песен, заработках исполнителей, поддержке поклонников, авторских правах и перспективах выхода кыргызстанской музыки на международный рынок.

- Эмир, сколько сегодня стоит профессиональная запись, производство и продвижение одной песни в Кыргызстане? И какой минимальный бюджет необходим начинающему исполнителю?

- Если говорить о профессиональном производстве песни с учетом аренды студии и всех сопутствующих расходов, то, по моим оценкам, можно уложиться максимум в тысячу долларов.

Но для начинающего исполнителя совершенно необязательно сразу тратить такие деньги. Иногда достаточно и 10 тысяч сомов, чтобы "выстрелить". А бывает, что вообще никаких серьезных вложений не требуется.

Сегодня есть YouTube, где можно найти бесплатный минус, написать четыре-восемь строчек, зачитать их и выложить в интернет. Если людям понравится, они сами начнут писать: "Давай выпускай трек, мы можем тебе помочь".

Постепенно появляются знакомые, друзья, люди, готовые поддержать финансово. Это могут быть совершенно разные люди. И неважно, студент ты или школьник. Главное - привлечь внимание аудитории, заинтересовать ее своим творчеством, а затем научиться это внимание монетизировать.

- Через какое время артист может окупить вложения в создание и продвижение музыкального продукта? Вам лично удалось вернуть потраченные средства?

- Иногда вложения можно вернуть уже после первого выступления. Бывает, что достаточно двух-трех выступлений, чтобы окупить производство песни.

Предположим, ты купил бит, заказал аранжировку, записал композицию, все обработал, оформил и разместил на музыкальных площадках. Если правильно подойти к этому процессу, то примерно через три месяца уже можно получить доход.

Иногда результат приходит еще быстрее. Например, через месяц на YouTube, если самостоятельно заниматься оформлением и продвижением.

У меня лично получилось окупить вложенные средства. Поэтому я говорю об этом не только теоретически, но и исходя из собственного опыта.

- Какие источники дохода наиболее прибыльны для кыргызстанских рэп-исполнителей? И насколько музыканту необходим продюсер?

- Самый прибыльный источник дохода - выступления. В первую очередь концерты и приглашения на различные мероприятия.

Что касается продюсеров, то здесь все зависит от того, как артист организует свою работу. Обычно музыкальному продюсеру платят сразу, еще на начальном этапе. Он делает аранжировку или выполняет другую работу, получает деньги, и на этом финансовые обязательства заканчиваются.

Но бывают и другие варианты. Например, аранжировщик может бесплатно сделать музыку начинающему исполнителю, потому что верит в него и хочет вместе развиваться. Получается взаимная поддержка.

Известные артисты чаще предпочитают сразу выкупать музыкальный материал, чтобы впоследствии не возникало проблем.

Я сам работаю со своими друзьями. У нас договоренности, как говорится, чисто по-пацански.

И в дальнейшем я не планирую искать себе продюсера. Считаю, что рэперам не нужен продюсер. Рэперам нужен только менеджер.

- Существуют ли в Кыргызстане инвесторы, готовые вкладывать деньги в музыкальные проекты? Насколько реально начинающему артисту получить финансовую поддержку?

- Такие люди есть. Причем поддержка может приходить не только от крупных инвесторов, но и от обычных слушателей, которым нравится твое творчество.

Я знаю пример, когда одному исполнителю помогли профинансировать съемки клипа. В конце видеоролика он поблагодарил человека, который выступил спонсором.

У меня тоже была подобная история. Одна моя песня за год набрала миллион просмотров. Для меня это был очень хороший результат.

И однажды мне начали говорить: "Ты должен снять на нее клип. Давай мы тебе поможем".

В итоге около 50 человек помогли собрать примерно тысячу долларов, чтобы я мог снять клип именно так, как хотел.

Это были люди, которые просто верили в меня и мое творчество. Они не требовали ничего взамен.

И они знают, насколько я им благодарен. Честно говоря, это даже не нужно объяснять словами. Они видят благодарность в моих глазах.

Вот такие у меня спонсоры. И я считаю, что такая поддержка очень важна для развития независимой музыки.

- Какие кыргызстанские исполнители уже смогли превратить свое творчество в устойчивый источник дохода? Можно ли зарабатывать рэпом, не будучи звездой?

- Можно назвать как минимум десять исполнителей. В первую очередь это Ulukmanapo Бакр, Бегиш, Баястан и другие известные артисты.

Но я бы не ограничивался только популярными именами. У нас есть представители андеграундной сцены, у которых сформировалась собственная аудитория.

Например, люди собираются жениться и хотят пригласить музыканта на свадьбу. Но не каждый может позволить себе выступление известного артиста.

Тогда они обращаются к менее популярным исполнителям, которые тоже хорошо делают свою работу, но берут значительно меньше.

И это тоже возможность зарабатывать творчеством. Необязательно быть звездой национального масштаба, чтобы тебя приглашали на выступления.

Главное, чтобы у тебя была своя аудитория, которая слушает твою музыку и готова приходить на твои концерты.

- Вы сотрудничаете с другими рэперами? Есть ли планы записать совместные композиции с известными кыргызстанскими исполнителями?

- Такие идеи есть, и мы постоянно их обсуждаем. Однажды мы с другими музыкантами объехали регионы Кыргызстана, выступали во всех областях и давали бесплатные концерты.

Это был очень интересный опыт. После выступлений к нам подходили другие исполнители и предлагали сотрудничество.

Говорили: "У тебя есть хорошая песня, которую ты выпустил год назад. Давай запишем что-нибудь вместе. Приходи к нам на студию, послушаем и попробуем сделать что-то интересное".

Причем у некоторых из этих музыкантов на YouTube-каналах сотни миллионов просмотров.

Мы, конечно, заинтересованы в совместных проектах. Но пока не всегда удается найти время и возможности.

Дело в том, что я занимаюсь не только творчеством. Мне приходится работать и зарабатывать деньги, которые нужны прямо сейчас.

Например, я работаю над детским YouTube-каналом. Поэтому пока не могу посвящать все свое время исключительно музыке.

- Насколько остро в кыргызстанской музыкальной индустрии стоит вопрос защиты авторских прав? Получают ли авторы достойное вознаграждение за использование своих произведений?

-Я считаю, что вопрос авторских отчислений очень важен. Я слышал о практике, когда авторам популярных песен за год выплачивали пять, десять или пятнадцать тысяч сомов. Говорили о максимальной сумме до 60 тысяч сомов.

При этом у некоторых композиций совокупное количество прослушиваний достигает 20-30 миллионов.

Мне кажется, что вопрос вознаграждения авторов заслуживает гораздо большего внимания.

Я могу привести пример из собственного творчества.

Есть песня, которую я написал, но припев в ней принадлежит не мне. Это строки кыргызской поэтессы Жыпары Исабаевой.

Я взял четыре строки из ее стихотворения и использовал их в качестве припева в своей рэп-композиции.

Именно благодаря этому припеву песня во многом стала популярной. Я могу сказать, что до сих пор остаюсь на плаву как рэпер в том числе благодаря этой композиции.

Поэтому для меня очень важно, чтобы автор получал признание за свое творчество.

- Вы указали Жыпару Исабаеву как автора строк, вошедших в припев вашей песни? И получили ли ее согласие на их включение в композицию ?

- Авторство я обязательно указал. И очень надеюсь, что ей начисляют авторские отчисления. Действительно очень на это надеюсь.

Лично использование стихотворения я с ней не согласовывал, но перед этим изучал вопрос. Читал и слушал, что она говорит о людях, которые используют ее произведения в кино, песнях и других творческих проектах.

Я ведь не первый человек, который адаптировал ее стихи для музыкальной композиции.

Насколько я понял из ее публичных высказываний, ей приятно, когда люди используют ее творчество. Главное, чтобы указывали, кому принадлежат слова. Для меня это принципиальный момент.

- Музыкальная индустрия создает рабочие места не только для артистов. Сколько специалистов может обеспечить заработком один успешный рэп-проект?

- Успешный музыкальный проект может прокормить целую команду. Минимум пять человек, а иногда и больше.

Ведь над музыкой работает не только исполнитель. Нужны люди, которые занимаются аранжировкой, видеосъемкой, дизайном, организацией выступлений и другими вопросами. В команде может быть даже телохранитель.

То есть если проект действительно успешный, он способен обеспечить заработком нескольких специалистов.

У меня пока такой большой команды нет. Но есть музыкальный продюсер, который помогает создавать аранжировки.

Он работает без предварительной оплаты, а я вознаграждаю его уже после выхода песни. Пока композиция находится в разработке, я ему ничего не плачу.

Он верит в меня и в то, что наша работа принесет результат.

Точно так же в меня поверили люди, которые когда-то помогли собрать деньги на съемки клипа.

- Как вы оцениваете перспективы выхода кыргызстанских рэп-исполнителей на международный музыкальный рынок?

- Очень высоко. Я считаю, что у нас действительно большие возможности. Недавно я увидел публикацию Бегиша. Он радовался тому, что кыргызская песня попала в музыкальные чарты Казахстана.

Там была очень интересная фраза: "Мы летим в стратосферу".

Мне было очень приятно видеть успех наших ребят.

Представляете, кыргызская песня оказывается в числе популярных композиций в Казахстане! И артисты уже говорят о том, что могут выходить на другие рынки.

Для меня это очень хороший показатель. Значит, наша музыка может быть интересна слушателям и за пределами Кыргызстана.

- Сегодня популярность музыкантов часто измеряют количеством просмотров в интернете. А что, на ваш взгляд, является главным показателем успеха артиста?

- Я считаю, что главный показатель - концерты. Если человек способен собрать полный зал, а тем более провести два концерта подряд, это уже серьезный результат.

Можно иметь большое количество просмотров в интернете, но для артиста очень важно, чтобы люди действительно приходили на его выступления.

Например, 23 октября я был на концерте Баястана. Это было очень круто.

Когда видишь такую реакцию публики, понимаешь, насколько важна живая аудитория.

-А вы с братом планируете организовать собственный большой концерт? Какую аудиторию рассчитываете собрать?

- Мы к этому стремимся. Раньше наше творчество было рассчитано преимущественно на локальную рэп-аудиторию.

Но сейчас мы постепенно приходим к тому, что можем делать более популярную музыку.

Например, добавлять мелодичные припевы, создавать композиции, под которые можно танцевать и которые можно исполнять на тоях.

Такие песни могут становиться основой для челленджей в социальных сетях. Это тоже способ привлечь внимание более широкой аудитории. Мы хотим развиваться именно в этом направлении.

Если продолжим работать в таком темпе, думаю, сможем организовать собственный концерт как минимум на тысячу человек.

Для нас это вполне реальная цель, к которой мы хотим прийти.

- Что лично вам дало участие в международном воркшопе "Hip-Hop Knowledge"? Насколько полезны такие встречи для развития музыкальной индустрии Кыргызстана?

- Прежде всего, это возможность перенять жизненный и профессиональный опыт старших коллег, которые давно занимаются хип-хопом.

Мне было интересно узнать истории людей, которые в какой-то момент оставили музыку, и тех, кто, несмотря на трудности, продолжает заниматься творчеством.

Я хочу перенять этот опыт и применить его в своей жизни. Для меня важно понять, как не бросать свое дело.

Потому что если люди собрались здесь, значит, они действительно любят хип-хоп. Они хотят им заниматься, развиваться, делиться своими знаниями.

Очень приятно находиться среди таких людей, общаться с ними и брать с них пример.

- Можно ли сегодня рассматривать кыргызстанский рэп как полноценную индустрию, способную приносить серьезные доходы?

- Конечно. Я считаю, что сегодня рэперы могут быть одними из самых высокооплачиваемых артистов.

Есть исполнители, которые три-четыре раза в месяц выезжают на выступления в соседние страны или Россию.

Причем иногда они выступают перед совсем небольшой аудиторией, буквально перед пятью людьми.

И за такое выступление могут получить больше, чем заработали бы на большом концерте, к которому готовились целый месяц.

Это показывает, какие возможности сегодня существуют у артистов.

Поэтому я считаю, что у кыргызстанского рэпа очень большие перспективы.