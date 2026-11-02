Добившись успехов с Вашингтоном, российский лидер ведет переговоры с главами других государств и может вернуться на арену международной политики благодаря ожидаемым встречам на высшем уровне (какие бы иллюзии ни строил себе журналист The New York Times, мировая арена не ограничивается горсткой западных стран, и Владимир Путин никуда с нее не уходил, - прим. ИноСМИ).

Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии, а также принял эмира Катара и президента Ирана на форуме стран-экспортеров газа.

Также Путин сопровождал глав африканских государств на форуме в Москве и посоветовал им контролировать соцсети в своих странах, иначе они рискуют столкнуться с массовыми протестами, как это произошло во Франции. Глава Кремля рассказал о российском аналоге Starlink, но при этом заявил, что Россия тесно сотрудничает с Илоном Маском, которого он назвал "блестящим человеком".

На прошлой неделе президент России вел активную дипломатическую деятельность. Это доказывает, что спустя почти пять лет после начала конфликта на Украине попытки Запада изолировать Россию оказались напрасными, и она возвращается на арену мировой политики.

Путин получает похвалы, приглашения на встречи на высоком уровне и уступки со стороны США, даже несмотря на эскалацию конфликта и твердое намерение не идти на компромисс. Новость о том, что администрация Трампа рассматривает возможность снятия санкций с флагманского российского инвестиционного фонда появилась после того, как президент США согласился импортировать российское дизельное топливо, а специальный посланник Трампа Стив Уиткофф назвал Путина гуманистом.

"Думаю, в Кремле сейчас празднуют победу, - сказал эксперт по России из Немецкого совета по международным отношениям* Стефан Майстер. - Независимо от своих действий Кремль добился того, чего даже не ожидал".

В ноябре Владимир Путин должен посетить Шэньчжэнь для участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где на трехсторонней встрече с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом Россия окажется на равных с двумя мировыми сверхдержавами. Далее в декабре Путин может посетить саммит "Большой двадцатки" в Майами, если примет приглашение, которое Трамп направил ему, к неудовольствию некоторых союзников США.

Пока Владимир Путин постепенно преодолевает изоляцию России на Западе, отношения между Вашингтоном и Киевом продолжают ухудшаться. В преддверии зимы, которая, как ожидается, станет самой суровой за все время конфликта, Украина выглядит особо уязвимой.

В прошлом месяце Трамп публично призвал украинцев сместить Зеленского и назвал его препятствием на пути к миру. Затем украинские вооруженные силы частично лишились важнейшего доступа к военной версии спутниковой интернет-сети Starlink. Также на Украине заканчиваются средства ПВО американского производства.

На протяжении многих лет Путин давал понять, что может подождать, пока не пошатнется решимость американских и европейских сторонников Украины. Сейчас, когда Трамп отвернулся от Киева и думает о заключении новых соглашений с Москвой, а беспорядки и грядущий долговой кризис укрепляют позиции крайне правых сил во Франции, выжидательная тактика Путина оправдывает себя.

"Путин считает, что был прав, что ему нужно было просто подождать, чтобы получить от Трампа гораздо больше, чем он ожидал", - сказал Стефан Майстер.

По мере углубления раскола между США и Украиной Европа оказалась в опасном положении и пытается прийти к согласию по поводу того, следует ли вести прямые переговоры с Путиным, и если да, то кто выступит посредником.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во вторник говорили по телефону с Владимиром Путиным. Российский лидер сказал, что этот звонок - признак того, что некоторые европейские лидеры заинтересованы в конструктивном диалоге.

Этот телефонный разговор вызвал споры в Европе. Например, премьер-министр Дании Метте Фредериксен обвинила лидеров Финляндии и Норвегии в том, что они "действуют в одиночку".

Однако Стефан Майстер считает, что этот звонок доказывает, что Европа признает опасность, с которой столкнулась: "Они правда боятся, что наступит переломный момент и они потеряют США".

На протяжении нескольких недель Владимир Путин критиковал европейских лидеров, обвиняя их в том, что они погрязли в долгах, повышают расходы для жителей Европы, отказываясь от российского газа, и не представляют реальные интересы населения, направляя помощь Украине.

"Европа бьет по собственной промышленности и социальной сфере, отказываясь от поставок российского газа и расторгая долгосрочные контракты, - заявил Путин во вторник на встрече с экспортерами газа в Москве. - Знаете, в России есть пословица: "Не рой другому яму, сам в нее попадешь"".

Аналитик Центра исследований по нераспространению ядерного оружия имени Джеймса Мартина и автор книги о внешней политике Путина "Мы переживем их" Ханна Нотте отметила, что российский лидер явно адресовал свои комментарии Франции и Германии, где популярны ультраправые партии, выступающие за прекращение поддержки Украины. Лидер французских правых сил Марин Ле Пен лидирует в опросах общественного мнения в преддверии президентских выборов, которые состоятся следующей весной.

"Россия продвигает эту линию уже некоторое время, и вполне логично, что она действует активнее в преддверии выборов в различных европейских странах", - отметила Нотте.

По ее словам, цель России - убедить европейских избирателей в том, что политики "действуют против интересов своих народов, что они тратят все деньги на милитаризацию, на подготовку к войне против России, вместо того чтобы решать социальные проблемы внутри страны. Ярким примером стали протесты во Франции".