Ученые Казахстана повышают прочность дорог с помощью промышленных отходов

Ученые Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева разработали технологию повышения прочности и долговечности дорожного покрытия с использованием промышленных отходов. По результатам лабораторных испытаний водопоглощение асфальтобетона снизилось на 35%, а его прочность после насыщения водой увеличилась почти на 50%.

Как сообщает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования Казахстана, разработка уже прошла лабораторные испытания и была опробована на опытном участке автомобильной дороги в Северо-Казахстанской области.

Технология предусматривает модификацию дорожного битума с помощью вторичного промышленного сырья. В частности, ученые используют предварительно очищенную отработанную герметизирующую жидкость теплоэлектроцентралей и специальную добавку, синтезированную из отходов нефтехимического производства.

Исследования проводились в 2023–2025 годах при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Казахстана. Научную группу возглавила кандидат химических наук, профессор университета Антонина Дюрягина.

"Наша задача заключалась в создании технологии, способной повысить качество и долговечность дорожного покрытия с учетом климатических условий Казахстана. При этом мы стремились найти эффективное применение промышленным отходам, превратив их во вторичное сырье для производства строительных материалов", - отметила Антонина Дюрягина.

На первом этапе исследователи определили оптимальный состав добавок и изучили их влияние на свойства битума и асфальтобетона. Результаты проверили в независимой аккредитованной лаборатории "Стройэксперт".

После лабораторных исследований технологию испытали в производственных условиях. На асфальтобетонном заводе изготовили 40 тонн модифицированного битума, который использовали для строительства опытного участка дороги Каракога - Петропавловск протяженностью 200 метров. Исследования отобранных образцов подтвердили соответствие покрытия нормативным требованиям.

Практическое испытание стало возможным при участии дорожных организаций региона. Северо-Казахстанский филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" предоставил участок дороги, а Национальный центр качества дорожных активов обеспечил лабораторные исследования.

По словам заведующей кафедрой "Химия и химические технологии", ассоциированного профессора Юлии Бызовой, теперь необходимо оценить поведение нового покрытия в реальных климатических условиях.

После осенне-зимнего и весеннего периодов специалисты проведут мониторинг опытного участка. Они проверят наличие трещин, колейности и других дефектов, а также изменения прочности и водостойкости покрытия. Полученные показатели сравнят с контрольным участком дороги.

Разработка имеет и экологическое значение. По расчетам исследователей, при ежегодной переработке 10 тысяч тонн битума можно будет использовать до 10 тонн вторичного промышленного сырья. Это позволит сократить количество отходов, требующих утилизации, и одновременно расширить применение ресурсосберегающих технологий в дорожном строительстве.

Дальнейшее внедрение разработки будет зависеть от результатов наблюдений и прохождения необходимых процедур допуска к применению. Если эффективность технологии подтвердится, ее смогут использовать при строительстве и ремонте автомобильных дорог Казахстана.