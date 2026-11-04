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В Таласе предложили заменить фасоль сафлором и завезти новые семена

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- Светлана Лаптева
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Фермеры Таласской области предложили расширить выращивание сафлора как альтернативы традиционной фасоли и завезти в Кыргызстан более урожайные сорта из Китая и Европы. Президент Садыр Жапаров поручил Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР изучить это предложение.

Инициативу озвучил фермер Раиль из села Арашан во время встречи главы государства с жителями Таласской области.

По его словам, вопрос диверсификации сельского хозяйства региона остаётся актуальным. Местные аграрии уже второй год занимаются выращиванием сафлора - масличной культуры, используемой для производства растительного масла.

Однако имеющиеся у фермеров семена, по его оценке, уступают зарубежным сортам по урожайности.

"В Европе и Китае есть семена сафлора, урожайность которых в два раза выше нашей. Если бы через Министерство сельского хозяйства нам помогли их завезти, мы могли бы выращивать их и распространять среди других фермеров", - обратился он к президенту.

Фермер рассказал, что у сельхозпроизводителей есть кооператив с земельным участком площадью 80 гектаров. Эту территорию они готовы использовать для выращивания новых сортов и последующего распространения семян среди других хозяйств.

По словам заявителя, зарубежные сорта могут давать 7–8 тонн урожая против 3–4 тонн у используемых сейчас семян. Кроме того, содержание масла в некоторых сортах, как утверждает фермер, выше на 15–20%. Эти показатели и характеристики конкретных сортов ещё предстоит проверить специалистам.

Садыр Жапаров попросил представителей Министерства сельского хозяйства изучить предложение, установить происхождение семян и сравнить их характеристики с сортами, которые уже выращивают в Кыргызстане.

Президент предложил оказать фермерам содействие в завозе нового посадочного материала. При этом он отметил, что реализация инициативы не должна требовать значительных расходов из государственного бюджета.

Также глава государства предложил рассмотреть возможность предоставления семян сельхозпроизводителям в кредит или лизинг сроком на три–пять лет, чтобы фермеры могли рассчитаться после получения урожая.

Таким образом, предложение предполагает не только расширение посевов сафлора в Таласской области, но и создание условий для распространения новых сортов среди местных сельхозпроизводителей.


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URL: https://www.vb.kg/462787
Теги:
президент, Таласская область, Кыргызстан, фермеры
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