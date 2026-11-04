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В Москве передали медальон погибшего в 1941 году солдата из Казахстана

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- Светлана Лаптева
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В Москве состоялась передача солдатского медальона Абдували Жылысбаева - уроженца Талды-Курганской области Казахстана, погибшего в первые дни Великой Отечественной войны. Спустя 85 лет после его гибели личную реликвию военнослужащего удалось вернуть семье.

Абдували Жылысбаев был призван в Красную армию в 1939 году. 25 июня 1941 года он погиб под Белостоком на территории современной Польши. По имеющимся сведениям, ему было около 24 лет. Долгие годы его судьба оставалась неизвестной, а для родных он числился пропавшим без вести.

Останки красноармейца обнаружили в 2014 году участники поисковой экспедиции "Серебряная горка" в Польше. Позднее военнослужащего перезахоронили на братском кладбище в городе Хайнувка Подляского воеводства. Однако установить его личность и найти родственников удалось не сразу.

Восстановить историю солдата помогла совместная работа казахстанского поискового отряда "Ерлік-Даңқ" из Абайской области и российского отряда "Искатель" из Тульской области. Поисковики провели архивную работу и смогли разыскать семью погибшего.

Солдатский медальон послу Казахстана в России Даурену Абаеву передал командир российского поискового отряда "Военная археология" Антон Торгашев. В церемонии также участвовали представители аппарата военного атташе Казахстана, российские поисковики Сергей Садовников и Раиса Очнева, а также имам Московской Соборной мечети Марат Аршабаев.

В ближайшее время при содействии Министерства обороны Казахстана медальон доставят на родину и передадут родственникам Абдували Жылысбаева.

Останки красноармейца останутся на польской земле, где он был похоронен. Но его имя и личная история вернутся в семью, которая спустя десятилетия сможет сохранить память о своём близком, погибшем на фронте.


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URL: https://www.vb.kg/462788
Теги:
ВОВ, награда, Россия, Москва, Кыргызстан
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